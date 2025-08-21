Lana Rhoades, ex-atriz pornô, exibe bumbum avantajado em foto na natureza
Lana Rhoades, ex-atriz pornô, encantou os fãs com sua belíssima foto em meio à natureza. O clique foi feito durante viagem da famosa para Maui, uma ilha no Hawaii.
No registro ousado, a influenciadora posou de costas, usando um maiô estampado, deixando em destaque seu bumbum avantajado e as belas curvas.
Lana Rhoades revela date ruim com jogador famoso
Em 2021, Lana Rhoades revelou durante seu podcast, o ‘date ruim’, que teve com um jogador de basquete famoso da NBA. A ex-atriz pornô não citou o nome do astro, mas deu alguns detalhes do encontro.
“O cara que me convidou também convidou uma das outras garotas. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de o cara me convidar e também convidar outra mulher como uma ‘opção de reserva’”, contou Lana.
De acordo com Lana, o jogador era “muito sério” e não falava muito. Diante disso, ela decidiu ir embora antes do jantar terminar. “Fui embora antes do jantar acabar. Eu não quero ser má, mas ele não falava nada. Eu perguntava pra ele sobre o que ele gostava, e ele apenas dizia que não tinha opiniões sobre nada, e ele estava muito sério. Ele não foi interessante o suficiente pra mim”, concluiu.
