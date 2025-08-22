A Fazenda 2025 estreia quando? Record confirma data oficial
A estreia de "A Fazenda 17" se aproxima! A nova temporada do reality rural da Record contará com 24 participantes; saiba quem está cotado.
Clique aqui e escute a matéria
"A Fazenda 17" está mais perto do que os espectadores esperam!
A nova temporada do reality show ganhou uma data oficial de estreia: 15 de setembro. A competição deve se estender até meados de dezembro.
Mais uma vez apresentado por Adriane Galisteu, o programa promete muito fogo no feno para os espectadores por mais um ano. Saiba mais!
Vai ter Paiol em A Fazenda 2025?
Ao contrário da edição anterior, a 17ª edição de A Fazenda não contará com o famoso Paiol, dinâmica semelhante à Casa de Vidro do BBB.
Os 24 participantes entrarão direto na casa, sem votação preliminar para definir participantes extras.
Quem vai estar em A Fazenda?
A Record ainda não confirma nenhum nome, mas alguns dos famosos mais cotados nas listas são:
- Rafael Cardoso - Ator
- Davi Brito - Influenciador e vencedor do BBB 24
- Lucas Lucco - Cantor
- Alexandre Frota - Político e ex-ator
- MC Guimê - Cantor
- Rayane Figliuzzi - Modelo e namorada do cantor Belo
- Fabiano Moraes - Pai da influenciadora e ex-BBB Viih Tube
- Tamires Assis - Ex-affair de Davi Brito