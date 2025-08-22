fechar
A Fazenda |

A Fazenda 2025 estreia quando? Record confirma data oficial

A estreia de "A Fazenda 17" se aproxima! A nova temporada do reality rural da Record contará com 24 participantes; saiba quem está cotado.

Por Thallys Menezes Publicado em 22/08/2025 às 16:14
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda"
Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda" - Divulgação/Record

Clique aqui e escute a matéria

"A Fazenda 17" está mais perto do que os espectadores esperam!

A nova temporada do reality show ganhou uma data oficial de estreia: 15 de setembro. A competição deve se estender até meados de dezembro.

Mais uma vez apresentado por Adriane Galisteu, o programa promete muito fogo no feno para os espectadores por mais um ano. Saiba mais! 

Vai ter Paiol em A Fazenda 2025?

Ao contrário da edição anterior, a 17ª edição de A Fazenda não contará com o famoso Paiol, dinâmica semelhante à Casa de Vidro do BBB. 

Os 24 participantes entrarão direto na casa, sem votação preliminar para definir participantes extras.

Leia Também

Quem vai estar em A Fazenda?

A Record ainda não confirma nenhum nome, mas alguns dos famosos mais cotados nas listas são:

  • Rafael Cardoso - Ator
  • Davi Brito - Influenciador e vencedor do BBB 24
  • Lucas Lucco - Cantor
  • Alexandre Frota - Político e ex-ator
  • MC Guimê - Cantor
  • Rayane Figliuzzi - Modelo e namorada do cantor Belo
  • Fabiano Moraes - Pai da influenciadora e ex-BBB Viih Tube
  • Tamires Assis - Ex-affair de Davi Brito

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

ICMS cresce, mas desafio do governo é ampliar receitas para manter volume de investimentos além dos empréstimos
Coluna JC Negócios

ICMS cresce, mas desafio do governo é ampliar receitas para manter volume de investimentos além dos empréstimos
Após polêmica, Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos de entrevista
FAMOSOS

Após polêmica, Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos de entrevista

Compartilhe

Tags