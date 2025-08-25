fechar
Transmissão da convocação da Seleção Brasileira (25/08): Assista online e grátis com imgens

Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 15:00
Carlo Ancelotti divulga convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Bolívia nesta segunda-feira (25)
CBF / Reprodução

convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista com os 23 jogadores será divulgada às 15h30, horário de Brasília. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você pode acompanhar na miniatura abaixo.

Datas e horários dos próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada)

  • Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

  • Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

