Transmissão da convocação da Seleção Brasileira (25/08): Assista online e grátis com imgens

Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa

A convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A lista com os 23 jogadores será divulgada às 15h30, horário de Brasília. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você pode acompanhar na miniatura abaixo.

Datas e horários dos próximos jogos do Brasil

Brasil x Chile (17ª rodada)

Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã

Bolívia x Brasil (18ª rodada)

Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto

Classificação das Eliminatórias