Transmissão da convocação da Seleção Brasileira (25/08): Assista online e grátis com imgens
Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa
A convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A lista com os 23 jogadores será divulgada às 15h30, horário de Brasília. A convocação terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você pode acompanhar na miniatura abaixo.
Datas e horários dos próximos jogos do Brasil
Brasil x Chile (17ª rodada)
- Quinta-feira, 04/09, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã
Bolívia x Brasil (18ª rodada)
- Terça-feira, 09/09, às 20h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal de El Alto
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15