Selecao brasileira |

Ingressos de Brasil x Chile: Preço, pontos de venda e como comprar

Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e será a última do Brasil em solo brasileiro nesta edição

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 16:40
Sorteio define onde ser&aacute; o jogo de ida das finais: Maracan&atilde; ou Morumbi.
Sorteio define onde será o jogo de ida das finais: Maracanã ou Morumbi. - Paula Reis / Flamengo

No próximo dia 4 de setembro, uma quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Esta será a última partida da Seleção atuando em solo brasileiro nas Eliminatórias e, caso não marque amistosos em março ou começo de junho do próximo ano, será também a última partida antes da Copa do Mundo em si.

Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital. Portanto, não haverão vendas físicas, ao menos até segunda ordem.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Os valores ainda não foram divulgados, no entanto, em novembro de 2023, o Brasil enfrentou a Argentina, também no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias.

À época, os ingressos que foram comercializado pela Eleven Tickets, custaram:

  • Categoria 3 - R$ 100 meia / R$ 200 inteira
  • Categoria 2 - R$ 200 meia / R$ 400 inteira
  • Categoria 1 - R$ 300 meia / R$ 600 inteira

Aos torcedores que não puderem comparecer ao Maracanã, a  partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.

O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube.

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

