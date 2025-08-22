Ingressos de Brasil x Chile: Preço, pontos de venda e como comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e será a última do Brasil em solo brasileiro nesta edição

No próximo dia 4 de setembro, uma quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Esta será a última partida da Seleção atuando em solo brasileiro nas Eliminatórias e, caso não marque amistosos em março ou começo de junho do próximo ano, será também a última partida antes da Copa do Mundo em si.

Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital. Portanto, não haverão vendas físicas, ao menos até segunda ordem.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Os valores ainda não foram divulgados, no entanto, em novembro de 2023, o Brasil enfrentou a Argentina, também no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias.

À época, os ingressos que foram comercializado pela Eleven Tickets, custaram:

Categoria 3 - R$ 100 meia / R$ 200 inteira

Categoria 2 - R$ 200 meia / R$ 400 inteira

Categoria 1 - R$ 300 meia / R$ 600 inteira

Aos torcedores que não puderem comparecer ao Maracanã, a partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.

O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube.