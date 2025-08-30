Site vaza imagens da nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja
FootyHeadlines divulgou imagens finalizadas dos modelos de treinamento que serão utilizados pelos jogadores brasileiros na Copa do próximo ano
O site FootyHeadlines divulgou imagens dos novos uniformes de treino da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.
Diferente das camisas de jogo, que tiveram apenas informações e esquema de cores divulgados, os modelos que serão usados no treinamento, mais especificamente a camisa e o casaco, tiveram imagens finalizadas divulgadas.
Produzidos pela Nike, os modelos serão na cor azul em um tom claro, diferente do que será utilizado na camisa reserva de jogo e muito similar aos que serão utilizados nos calções do uniforme titular.
A camisa é basicamente toda azul com linhas amarelas finas nas mangas e detalhes em amarelos, presentes nas estrelas do escudo, no símbolo da Nike, que produz os uniformes, e no nome "Brasa", escrito em fonte estilizada na parte inferior da camisa.
Já o casaco segue o mesmo princípio, mas, além dos detalhes em amarelo nas mangas, terá também detalhes em verde menta, que também estará presente na camisa amarela, na gola e nos braços.
Além do Brasil, outras seleções patrocinadas pela marca norte-americana, como Holanda, Inglaterra e Nigéria, também tiveram suas vestimentas de treinamento divulgadas.