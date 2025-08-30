fechar
Selecao brasileira | Notícia

Site vaza imagens da nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja

FootyHeadlines divulgou imagens finalizadas dos modelos de treinamento que serão utilizados pelos jogadores brasileiros na Copa do próximo ano

Por Victor Peixoto Publicado em 30/08/2025 às 8:00
Nova camisa de treino do Brasil para a Copa do Mundo 2026
Nova camisa de treino do Brasil para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

O site FootyHeadlines divulgou imagens dos novos uniformes de treino da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Diferente das camisas de jogo, que tiveram apenas informações e esquema de cores divulgados, os modelos que serão usados no treinamento, mais especificamente a camisa e o casaco, tiveram imagens finalizadas divulgadas.

Produzidos pela Nike, os modelos serão na cor azul em um tom claro, diferente do que será utilizado na camisa reserva de jogo e muito similar aos que serão utilizados nos calções do uniforme titular.

A camisa é basicamente toda azul com linhas amarelas finas nas mangas e detalhes em amarelos, presentes nas estrelas do escudo, no símbolo da Nike, que produz os uniformes, e no nome "Brasa", escrito em fonte estilizada na parte inferior da camisa.

Já o casaco segue o mesmo princípio, mas, além dos detalhes em amarelo nas mangas, terá também detalhes em verde menta, que também estará presente na camisa amarela, na gola e nos braços.

FootyHeadlines / Reprodução
Novos uniformes de treino do Brasil para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Nova camisa de treino do Brasil para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Nova camisa de treino do Brasil para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Além do Brasil, outras seleções patrocinadas pela marca norte-americana, como Holanda, Inglaterra e  Nigéria, também tiveram suas vestimentas de treinamento divulgadas.

FootyHeadlines / Reprodução
Novos uniformes de treino da Holanda para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Novos uniformes de treino da Inglaterra para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Novo casaco de treino da Nigéria para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

