Futebol |

Copa do Mundo 2026: Conheça todas as seleções classificadas e quais podem garantir a vaga em setembro

Ao todo, 13 países, incluindo o Brasil, já tem vaga garantida; próxima Data Fifa pode contemplar até outras 12 seleções com a classificação

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 15:00
Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

Data Fifa de setembro está se aproximando e antes dela, houve ou anúncio da data do sorteio da Copa do Mundo 2026.

Esta será a primeira edição da Copa que será disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já garantiram suas vagas.

A próxima Data Fifa acontecerá em setembro e mais 12 países podem carimbar seu passaporte para a Copa, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

  • Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
  • América do Sul: Brasil, Argentina e Equador
  • Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia
  • Oceania: Austrália* e Nova Zelândia 

*A Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia

Seleções que podem se classificar na próxima Data Fifa

América do Sul

  • Uruguai
  • Paraguai
  • Colômbia

África

  • Egito
  • África do Sul
  • Cabo Verde
  • Marrocos
  • Tunísia
  • Gana
  • Costa do Marfim
  • Argélia

Demais continentes

Europa, América do Norte/Central e Ásia não tem seleções que possam se classificar na próxima Data Fifa.

Na Oceania, as Eliminatórias já foram encerradas. Além da classificação da Nova Zelândia, a Nova Caledônia está garantida na Repescagem Intercontinental.

