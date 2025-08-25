Copa do Mundo 2026: Conheça todas as seleções classificadas e quais podem garantir a vaga em setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 13 países, incluindo o Brasil, já tem vaga garantida; próxima Data Fifa pode contemplar até outras 12 seleções com a classificação

A Data Fifa de setembro está se aproximando e antes dela, houve ou anúncio da data do sorteio da Copa do Mundo 2026.

Esta será a primeira edição da Copa que será disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já garantiram suas vagas.

A próxima Data Fifa acontecerá em setembro e mais 12 países podem carimbar seu passaporte para a Copa, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

Países sede: Estados Unidos, Canadá e México

América do Sul: Brasil , Argentina e Equador

Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia

Oceania: Austrália* e Nova Zelândia

*A Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia



Seleções que podem se classificar na próxima Data Fifa

América do Sul

Uruguai

Paraguai

Colômbia

África

Egito

África do Sul

Cabo Verde

Marrocos

Tunísia

Gana

Costa do Marfim

Argélia

Demais continentes

Europa, América do Norte/Central e Ásia não tem seleções que possam se classificar na próxima Data Fifa.

Na Oceania, as Eliminatórias já foram encerradas. Além da classificação da Nova Zelândia, a Nova Caledônia está garantida na Repescagem Intercontinental.