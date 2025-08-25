Copa do Mundo 2026: Conheça todas as seleções classificadas e quais podem garantir a vaga em setembro
Ao todo, 13 países, incluindo o Brasil, já tem vaga garantida; próxima Data Fifa pode contemplar até outras 12 seleções com a classificação
A Data Fifa de setembro está se aproximando e antes dela, houve ou anúncio da data do sorteio da Copa do Mundo 2026.
Esta será a primeira edição da Copa que será disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países.
Até o momento, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já garantiram suas vagas.
A próxima Data Fifa acontecerá em setembro e mais 12 países podem carimbar seu passaporte para a Copa, que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.
Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
- América do Sul: Brasil, Argentina e Equador
- Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia
- Oceania: Austrália* e Nova Zelândia
*A Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia
Seleções que podem se classificar na próxima Data Fifa
América do Sul
- Uruguai
- Paraguai
- Colômbia
África
- Egito
- África do Sul
- Cabo Verde
- Marrocos
- Tunísia
- Gana
- Costa do Marfim
- Argélia
Demais continentes
Europa, América do Norte/Central e Ásia não tem seleções que possam se classificar na próxima Data Fifa.
Na Oceania, as Eliminatórias já foram encerradas. Além da classificação da Nova Zelândia, a Nova Caledônia está garantida na Repescagem Intercontinental.