fechar
Futebol |

Sorteio da Copa do Mundo 2026: Data, formato e possível grupo do Brasil

Competição terá número recorde de 48 seleções e será disputada em três países pela primeira vez na história; saiba tudo sobre a 23ª edição da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 14:00
Sorteio da Copa do Mundo 2026 será no dia 5 de dezembro
Sorteio da Copa do Mundo 2026 será no dia 5 de dezembro - Fifa / Divulgação

sorteio da Copa do Mundo 2026 será às 13h, horário de Brasília, do dia 5 de dezembro, uma sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos, que sediará a competição ao lado de México e Canadá.

A cerimônia definirá os 12 grupos da Copa do Mundo e os caminhos das 48 seleções participantes.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as três anfitriãs, já estão classificadas para a competição que acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

São elas: Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e Equador.

Exceto em decisão posterior em contrário, haverão poucas, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Formato do sorteio e possível grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026

As 48 seleções serão divididas em quatro potes (ABCD) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes

As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.

México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.

Brasil deverá estar presente neste pote.

No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no Pote D, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo além das anfitriãs, que, como já dito, não obedecem ao critério do ranking.

Possível grupo do Brasil

Acompanhando a classificação das Eliminatórias em cada continente, posições atuais do Ranking da Fifa e projetando as 48 seleções classificadas, um grupo complicado para o Brasil teria Itália, NoruegaGana, enquanto um grupo acessível teria IrãPanamá e Egito.

Lembrando que, à exceção do Irã, nenhuma seleção das citadas garantiu sua vaga até o momento.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Chaveamento do mata-mata

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.

Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento da Copa do Mundo 2026

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

  • 1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F
  • 1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

  • 2º do Grupo A x 2º do Grupo B
  • 1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

  • 2º do Grupo K x 2º do Grupo L
  • 1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

  • 1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J
  • 1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

  • 1º do Grupo C x 2º do Grupo F
  • 2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

  • 1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I
  • 1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

  • 1º do Grupo J x 2º do Grupo H
  • 2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)

  • 1º do Grupo B x 3º do Grupo E/F/G/I/J
  • 1º do Grupo K x 3º do Grupo D/E/I/J/L

Leia também

Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026

Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026
Sorteio da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos em anúncio de Donald Trump
Copa do Mundo 2026

Sorteio da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos em anúncio de Donald Trump

Compartilhe

Tags