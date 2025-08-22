Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo e seus companheiros utilizarão modelo confeccionado pela Puma após saída da Nike; nova camisa fará alusão ao oceano
Revelada mais uma camisa que será utilizada na Copa do Mundo 2026! É a vez de Portugal ter o seu novo modelo vazado pelo site FootyHeadlines.
A seleção comandada por Cristiano Ronaldo utilizará uniformes confeccionados pela Puma e, pela primeira vez desde a Copa de 1998, estampará uma marca diferente da Nike, que confeccionou as vestimentas lusitanas de 1997 a 2024.
Inspirada nas Grandes Navegações; veja imagens da nova camisa de Portugal
Segundo a descrição do FootyHeadlines, a camisa titular de Portugal traz elementos "inspirados no mar".
Predominantemente vermelha, a camisa traz grafismos que remetem a ondas em toda sua extensão.
Na parte interior da gola, está presente, em verde e branco, uma imagem de uma rosa dos ventos, que representam as direções cardeais e é muito utilizada em mapas, bússolas e outros instrumentos de navegação, que é um símbolo do país ibérico, que traz a frase "Heróis do Mar" em seu hino nacional.
O verde e branco também se fazem presentes em outros elementos da camisa. O verde aparece na gola e mangas, enquanto que o branco aparece na marca da Puma, ao lado escudo e sobre os ombros.
A numeração, seja fonte ou coloração, não foi revelada.
*Este modelo trata-se de um vazamento e pode não representar a versão final que será lançada