Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cristiano Ronaldo e seus companheiros utilizarão modelo confeccionado pela Puma após saída da Nike; nova camisa fará alusão ao oceano

Revelada mais uma camisa que será utilizada na Copa do Mundo 2026! É a vez de Portugal ter o seu novo modelo vazado pelo site FootyHeadlines.

A seleção comandada por Cristiano Ronaldo utilizará uniformes confeccionados pela Puma e, pela primeira vez desde a Copa de 1998, estampará uma marca diferente da Nike, que confeccionou as vestimentas lusitanas de 1997 a 2024.

Inspirada nas Grandes Navegações; veja imagens da nova camisa de Portugal

Segundo a descrição do FootyHeadlines, a camisa titular de Portugal traz elementos "inspirados no mar".

Predominantemente vermelha, a camisa traz grafismos que remetem a ondas em toda sua extensão.

Na parte interior da gola, está presente, em verde e branco, uma imagem de uma rosa dos ventos, que representam as direções cardeais e é muito utilizada em mapas, bússolas e outros instrumentos de navegação, que é um símbolo do país ibérico, que traz a frase "Heróis do Mar" em seu hino nacional.



Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução

O verde e branco também se fazem presentes em outros elementos da camisa. O verde aparece na gola e mangas, enquanto que o branco aparece na marca da Puma, ao lado escudo e sobre os ombros.

A numeração, seja fonte ou coloração, não foi revelada.

*Este modelo trata-se de um vazamento e pode não representar a versão final que será lançada