fechar
Futebol | Notícia

Site revela imagens da nova camisa de Portugal para a Copa do Mundo 2026

Cristiano Ronaldo e seus companheiros utilizarão modelo confeccionado pela Puma após saída da Nike; nova camisa fará alusão ao oceano

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 12:53
Escudo da seleção portuguesa
Escudo da seleção portuguesa - Reprodução / Nike

Revelada mais uma camisa que será utilizada na Copa do Mundo 2026! É a vez de Portugal ter o seu novo modelo vazado pelo site FootyHeadlines.

A seleção comandada por Cristiano Ronaldo utilizará uniformes confeccionados pela Puma e, pela primeira vez desde a Copa de 1998, estampará uma marca diferente da Nike, que confeccionou as vestimentas lusitanas de 1997 a 2024.

Leia Também

Inspirada nas Grandes Navegações; veja imagens da nova camisa de Portugal

Segundo a descrição do FootyHeadlines, a camisa titular de Portugal traz elementos "inspirados no mar".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Predominantemente vermelha, a camisa traz grafismos que remetem a ondas em toda sua extensão.

Na parte interior da gola, está presente, em verde e branco, uma imagem de uma rosa dos ventos, que representam as direções cardeais e é muito utilizada em mapas, bússolas e outros instrumentos de navegação, que é um símbolo do país ibérico, que traz a frase "Heróis do Mar" em seu hino nacional.

Story Jersey / Reprodução
Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução
Story Jersey / Reprodução
Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução
Story Jersey / Reprodução
Nova camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 - Story Jersey / Reprodução

verdebranco também se fazem presentes em outros elementos da camisa. O verde aparece na gola e mangas, enquanto que o branco aparece na marca da Puma, ao lado escudo e sobre os ombros.

A numeração, seja fonte ou coloração, não foi revelada.

*Este modelo trata-se de um vazamento e pode não representar a versão final que será lançada

Leia também

Portugal pode expulsar imigrantes brasileiros ilegais a partir desta quinta-feira (21); entenda motivo
IMIGRAÇÃO

Portugal pode expulsar imigrantes brasileiros ilegais a partir desta quinta-feira (21); entenda motivo
5 cidades brasileiras que encantam os apaixonados por Portugal
Turismo

5 cidades brasileiras que encantam os apaixonados por Portugal

Compartilhe

Tags