Fifa define data do Sorteio da Copa do Mundo 2026; veja formato e onde será realizado

A Fifa definiu a data do Sorteio da Copa do Mundo 2026!

A cerimônia que definirá os caminhos das 48 seleções que disputarão a 23ª edição da competição será realizada no dia 5 de dezembro, ainda sem horário definido, em Las Vegas, nos Estados Unidos, que sediará a competição ao lado do Canadá e do México.

O local escolhido para o evento ainda não foi oficialmente definido, mas a famosa The Sphere, com capacidade para até 18.600 pessoas sentadas e uma altura de 110m e um painel de LED com resolução 16K, parece como favorita.

Ao todo, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já estão classificadas para a competição que acontece entre os dias 11 de junho, com o Jogo de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e 19 de julho, para quando está marcada a Final, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

São elas: Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Equador.

Como será o sorteio da Copa do Mundo 2026?

Exceto em decisão posterior em contrário, haverão poucas, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.

Formato do Sorteio

As 48 seleções serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes



As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos. Todas no Pote A, o México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa, contemplando a 1ª a 9ª melhor classificada dentre as classificadas. O Brasil deverá figurar neste pote.

No Pote B, figurarão da 10ª a 21ª colocada, no Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no C, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente. Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Chaveamento do mata-mata

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.

Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá por que uma seleção poderá enfrentar até ter quatro opções de chaveamento.