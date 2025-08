Copa do Mundo 2026: Site vaza imagens "definitivas" da camisa da Alemanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com design referenciando os modelos utilizados nas conquistas do Tri e do Tetra em 1990 e 2014, modelo será o último produzido pela Adidas

Está aberta a temporada de vazamentos de camisas de seleções para a Copa do Mundo 2026.

No início da semana, o site FootyHeadlines revelou imagens conceituais do que seria a camisa da Alemanha para a disputa do mundial que acontece entre junho e julho do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.

Agora, nesta sexta-feira (1), o site publicou imagens "definitivas" do modelo trazendo não apenas desenhos computadorizados, mas a imagem em si da peça.

Confira:

Imagens da suposta camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026

Suposta camisa da Alemanha para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução Suposta camisa da Alemanha para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Inspiração no modelo usado no Tri em 1990

O modelo, que será o último produzido pela Adidas, que dará o lugar à Nike a partir de 2027, traz um design retrô e com clara alusão ao modelo utilizado na conquista do Tricampeonato em 1990, na Itália.

Predominantemente branca, o modelo apresenta três listras nas cores preto, vermelho e amarelo, presentes na bandeira alemã, que se estendem dos ombros até o peito, formando uma espécie de asa, ou "V", que, segundo a publicação, seria uma referência ao modelo utilizado no Tetra, no Brasil, em 2014.

Camisa da Alemanha na Copa de 1990, inspiração do suposto modelo que será usado em 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Mantendo a composição tradicional, o uniforme contará com calções pretos e meias brancas, que apresenta o mesmo padrão nas cores da bandeira presentes na camisa.

O segundo uniforme, ainda de acordo com o FootyHeadlines, será azul marinho, cor inédita na vestimenta alemã.