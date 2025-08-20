Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo será inspirada no modelo usado no Tri, em 70

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os novos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 deverão ser lançado em março do próximo ano, a três meses da competição

A nova camisa da Seleção Brasileira, que será utilizada na Copa do Mundo 2026, será inspirada no modelo utilizado na conquista do Tri, na Copa de 70, disputada no México, que será novamente sede da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá.

A informação é do site FootyHeadlines, que atualizou suas informações sobre a nova camisa amarela que será usada pelo Brasil na próxima Copa.

Tri + Tri = Hexa? Veja descrição da nova camisa da Seleção Brasileira

Seleções que utilizarão modelos produzidos pela Adidas, como Alemanha, México e Itália, já tiveram seus novos uniformes completamente vazados, com imagens dos modelos já finalizados, o que condiz com a previsão de lançamento para novembro deste ano, 2025.

Já as seleções que, a exemplo do Brasil, terão seus uniformes produzidos pela Nike, contam apenas com descrições referentes aos modelos e, também, a paleta de cores das novas peças.

Veja a descrição do FootyHeadlines sobre a nova camisa amarela do Brasil:

"A camisa titular do Brasil feita pela Nike para 2026 continua com a tradicional cor amarela do país. Contudo, o tom sofrerá uma sutil atualização, inovador e mais claro em relação aos modelos anteriores.



A cor predominante da camisa do Brasil será 'Yellow Canary (Amarelo Canário)', uma versão mais suave do clássico amarelo vibrante. O novo tom moderniza a aparência da Seleção ao mesmo que tempo que mantém sua identidade de sempre'.

O calção do novo uniforme também mostra uma clara referência ao modelo utilizado em 70, com um tom bem claro de azul, acompanhado de detalhes em um tom claro de verde e branco.

Camisa não será retrô e trará tons modernistas; veja imagens

Apesar da inspiração no modelo vestido por Pelé, Jairzinho, Rivellino e Tostão na conquista do Tri em 70, a camisa amarela do Brasil para a Copa do Mundo 2026 terá sim inovações.

A começar pelos tons de verde na camisa, que estarão, presentes nas golas, mangas, números e nomes dos jogadores.

Diferente do atual modelo, a camisa contará com dois tons. Um mais escuro, denominado "geode teal", algo próximo do que costumamos chamar de "verde petróleo", e outro mais claro, denominado "ligth mint", que na tradução direta é "menta claro"; veja as imagens:

Camisa titular:



Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Calção titular:

Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução



Camisa usada pelo Brasil na Copa de 1970



Camisa da Seleção Brasileira utilizada na Copa de 70 - FootyHeadlines

Sem vermelho, camisa reserva será azul com detalhes em cor ausente da bandeira

A camisa reserva continuará sendo azul, num tom "royal" e que será acompanhado de detalhes em amarelo, costumeiramente presente no segundo uniforme brasileiro, e preto, primeiro cor ausente da bandeira a ser utilizada em um uniforme de jogo da Seleção Brasileira.

Site vaza informações sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Novas camisas do Brasil feita por IA

Em tempos de Inteligência Artificial, por que se contentar apenas com um esquema de cores? Pedimos para o ChatGPT produzir imagens das camisas da Seleção Brasileira com base nos vazamentos e o resultado é este que você vê abaixo: