Selecao brasileira | Notícia

Pré-lista da Seleção Brasileira: veja 19 nomes avaliados por Ancelotti para convocação

O técnico italiano divulgará no dia 25 de agosto os jogadores que estarão na delegação para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias

Por Robert Sarmento Publicado em 19/08/2025 às 19:22 | Atualizado em 19/08/2025 às 20:03
Neymar concentrado em jogo do Santos
Neymar concentrado em jogo do Santos - Raul Baretta/Santos

A preparação da Seleção Brasileira para os últimos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 já começou a ganhar forma, pois a pré-lista foi encaminhada à FIFA.

A convocação oficial será no dia 25 de agosto, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A chamada vale para os jogos contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.

  • 04/09 - 21h30 - Brasil x Chile - 17ª rodada
  • 09/09 - 20h30 - Bolívia x Brasil - 18ª rodada

Com 25 pontos, os brasileiros ocupam o terceiro lugar na classificação. Vale lembrar que a única pentacampeã já está garantida no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

  • 1° Argentina - 35 pontos
  • 2° Equador - 25 pontos
  • 3° Brasil - 25 pontos
  • 4° Uruguai - 24 pontos
  • 5° Paraguai - 24 pontos
  • 6° Colômbia - 22 pontos
  • 7° Venezuela - 18 pontos
  • 8° Bolívia - 17 pontos
  • 9° Peru - 12 pontos
  • 10° Chile - 10 pontos

Pré-lista da Seleção Brasileira

Alguns nomes foram revelados pelo Ge, com vários jogadores que atuam no futebol brasileiro. Como está suspenso contra os chilenos, Vini Jr ganhou um descanso de Carlo Ancelotti. Lembrando que trata-se de uma pré-lista. Os nomes oficiais só saem no dia 26 de agosto.

Goleiros:

  • Gabriel Brazão (Santos);
  • Hugo Souza (Corinthians).

Zagueiros:

  • Éder Militão (Real Madrid).
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro);
  • Léo Pereira (Flamengo);
  • Léo Ortiz (Flamengo).

Laterais:

  • Vitinho (Botafogo);
  • Alex Telles (Botafogo);
  • Paulo Henrique (Vasco);
  • Kaiki Bruno (Cruzeiro);
  • Alex Sandro (Flamengo).

Meio-campistas:

  • Danilo (Botafogo);
  • Marcos Antônio (São Paulo);
  • Matheus Pereira (Cruzeiro);
  • Jean Lucas (Bahia).

Atacantes:

  • Kaio Jorge (Cruzeiro);
  • Neymar (Santos);
  • Rodrygo (Real Madrid);
  • Samuel Lino (Flamengo).

Raul Baretta/Santos
Neymar preocupado durante partida pelo Brasileirão - Raul Baretta/Santos

