Pré-lista da Seleção Brasileira: veja 19 nomes avaliados por Ancelotti para convocação
O técnico italiano divulgará no dia 25 de agosto os jogadores que estarão na delegação para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias
A preparação da Seleção Brasileira para os últimos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 já começou a ganhar forma, pois a pré-lista foi encaminhada à FIFA.
A convocação oficial será no dia 25 de agosto, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A chamada vale para os jogos contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
- 04/09 - 21h30 - Brasil x Chile - 17ª rodada
- 09/09 - 20h30 - Bolívia x Brasil - 18ª rodada
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com 25 pontos, os brasileiros ocupam o terceiro lugar na classificação. Vale lembrar que a única pentacampeã já está garantida no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.
- 1° Argentina - 35 pontos
- 2° Equador - 25 pontos
- 3° Brasil - 25 pontos
- 4° Uruguai - 24 pontos
- 5° Paraguai - 24 pontos
- 6° Colômbia - 22 pontos
- 7° Venezuela - 18 pontos
- 8° Bolívia - 17 pontos
- 9° Peru - 12 pontos
- 10° Chile - 10 pontos
Pré-lista da Seleção Brasileira
Alguns nomes foram revelados pelo Ge, com vários jogadores que atuam no futebol brasileiro. Como está suspenso contra os chilenos, Vini Jr ganhou um descanso de Carlo Ancelotti. Lembrando que trata-se de uma pré-lista. Os nomes oficiais só saem no dia 26 de agosto.
Goleiros:
- Gabriel Brazão (Santos);
- Hugo Souza (Corinthians).
Zagueiros:
- Éder Militão (Real Madrid).
- Fabrício Bruno (Cruzeiro);
- Léo Pereira (Flamengo);
- Léo Ortiz (Flamengo).
Laterais:
- Vitinho (Botafogo);
- Alex Telles (Botafogo);
- Paulo Henrique (Vasco);
- Kaiki Bruno (Cruzeiro);
- Alex Sandro (Flamengo).
Meio-campistas:
- Danilo (Botafogo);
- Marcos Antônio (São Paulo);
- Matheus Pereira (Cruzeiro);
- Jean Lucas (Bahia).
Atacantes:
- Kaio Jorge (Cruzeiro);
- Neymar (Santos);
- Rodrygo (Real Madrid);
- Samuel Lino (Flamengo).