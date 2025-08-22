fechar
Futebol |

Sorteio da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos em anúncio de Donald Trump

Competição terá número recorde de 48 seleções e será disputada em três países pela primeira vez na história; saiba tudo sobre a 23ª edição da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 15:17
- Reprodução / Fifa

O Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos! 

A cerimônia que definirá os caminhos das 48 seleções que disputarão a 23ª edição da competição será realizada no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília). 

O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Fifa já havia estabelecido a data do dia 5, mas o local, anteriormente previsto para Las Vegas, ainda não havia sido definido.

Ao todo, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já estão classificadas para a competição que acontece entre os dias 11 de junho, com o Jogo de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e 19 de julho, para quando está marcada a Final, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

São elas: Estados UnidosCanadáMéxico, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Equador.

Como será o sorteio da Copa do Mundo 2026?

Exceto em decisão posterior em contrário, haverão poucas, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.

Formato do Sorteio

As 48 seleções serão divididas em quatro potes (ABCD) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes

As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.

México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.

Brasil deverá figurar neste pote.

No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no C, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Chaveamento do mata-mata

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.

Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento da Copa do Mundo 2026

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

  • 1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F
  • 1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

  • 2º do Grupo A x 2º do Grupo B
  • 1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

  • 2º do Grupo K x 2º do Grupo L
  • 1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

  • 1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J
  • 1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

  • 1º do Grupo C x 2º do Grupo F
  • 2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

  • 1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I
  • 1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

  • 1º do Grupo J x 2º do Grupo H
  • 2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)

  • 1º do Grupo B x 3º do Grupo E/F/G/I/J
  • 1º do Grupo K x 3º do Grupo D/E/I/J/L

