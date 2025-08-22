Sorteio da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos em anúncio de Donald Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição terá número recorde de 48 seleções e será disputada em três países pela primeira vez na história; saiba tudo sobre a 23ª edição da Copa

O Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 tem data e local definidos!

A cerimônia que definirá os caminhos das 48 seleções que disputarão a 23ª edição da competição será realizada no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília).

O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Fifa já havia estabelecido a data do dia 5, mas o local, anteriormente previsto para Las Vegas, ainda não havia sido definido.

Ao todo, 13 seleções, incluindo as anfitriãs, já estão classificadas para a competição que acontece entre os dias 11 de junho, com o Jogo de Abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e 19 de julho, para quando está marcada a Final, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

São elas: Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Equador.

Como será o sorteio da Copa do Mundo 2026?

Exceto em decisão posterior em contrário, haverão poucas, ou quase nenhuma mudança, em relação ao formato do sorteio que acompanhamos em 2014, 2018 e 2022, sendo a única mais relevante a quantidade de seleções, que ampliarão o número de cabeças-de-chave e de seleções por pote.

Formato do Sorteio

As 48 seleções serão divididas em quatro potes (A, B, C e D) de 12 seleções cada.

Serão formados 12 grupos de quatro seleções. Cada grupo contará com uma seleção de cada pote.

Potes



As seleções anfitriãs já tem seu grupo e posição definidos, todas no Pote A.

O México estará no Grupo A na posição A1, enquanto o Canadá estará no Grupo C e na posição C1 e os Estados Unidos no Grupo D e posição D1.

As outras 9 seleções do Pote A, ou seja, as cabeças-de-chave, serão definidas pelo Ranking da Fifa, contemplando da 1ª a 9ª melhor ranqueada dentre as classificadas.

O Brasil deverá figurar neste pote.

No Pote B, figurarão as seleções da 10ª a 21ª posição. No Pote C, da 22ª a 33ª e por fim, no C, da 34ª a 45ª seleção melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente ou confederação.

A exceção são as europeias, da Uefa, e um grupo poderá contar com duas seleções do Velho Continente.

Três não serão permitidas.

Uma curiosidade é a possiblidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece por que a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Chaveamento do mata-mata

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo, que contará com 32 seleções.

Antes das oitavas-de-final, as seleções terão que disputar o Round of 32, ou os dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1° colocado de um grupo enfrentava o 2° do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento da Copa do Mundo 2026

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F

1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

2º do Grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J

1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I

1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

1º do Grupo J x 2º do Grupo H

2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)