Seleção Brasileira: Vitinho, do Botafogo, é convocado para o lugar de Vanderson

Lateral do Glorioso, que foi convocado pela Amarelinha pela primeira vez, substitui atleta do Monaco, que está fora da convocação por razões físicias

Esta sexta-feira (29/08) foi marcada por uma novidade na Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti realizou mais uma mudança na lista e convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, para ocupar a vaga deixada por Vanderson, do Monaco.

De acordo com um comunicado emitido pela CBF, o jogador foi desconvocado por motivos físicos, conforme avaliação conjunta dos departamentos médicos da entidade e de seu clube.

Vitinho estreia na Seleção Brasileira

Aos 26 anos, Vitinho recebeu sua primeira convocação para a seleção principal. O jogador já havia atuado pela Amarelinha nas categorias de base.

Titular absoluto do Glorioso e integrante do time na conquista da Libertadores, Vitinho disputou 42 partidas pelo time carioca, com dois gols marcados.

A convocação de Vitinho se dá às vésperas dos duelos decisivos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na próxima Data FIFA, o Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e, cinco dias depois, encara a Bolívia em El Alto.

Além de Vitinho, a convocação de Carlo Ancelotti conta com Wesley, da Roma, que deve ser escalado como titular.

Este é o terceiro corte na convocação da Seleção Brasileira. Anteriormente, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Joelinton já haviam sido substituídos da lista por contusão. Apenas Jean Lucas, do Bahia, foi chamado.