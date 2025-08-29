fechar
Seleção Brasileira: Vitinho, do Botafogo, é convocado para o lugar de Vanderson

Lateral do Glorioso, que foi convocado pela Amarelinha pela primeira vez, substitui atleta do Monaco, que está fora da convocação por razões físicias

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/08/2025 às 17:20
Vitinho, lateral-direito do Botafogo
Vitinho, lateral-direito do Botafogo - Reprodução: Vitor Silva/ Botafogo

Esta sexta-feira (29/08) foi marcada por uma novidade na Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti realizou mais uma mudança na lista e convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, para ocupar a vaga deixada por Vanderson, do Monaco.

De acordo com um comunicado emitido pela CBF, o jogador foi desconvocado por motivos físicos, conforme avaliação conjunta dos departamentos médicos da entidade e de seu clube.

Vitinho estreia na Seleção Brasileira

Aos 26 anos, Vitinho recebeu sua primeira convocação para a seleção principal. O jogador já havia atuado pela Amarelinha nas categorias de base.

Titular absoluto do Glorioso e integrante do time na conquista da Libertadores, Vitinho disputou 42 partidas pelo time carioca, com dois gols marcados.

A convocação de Vitinho se dá às vésperas dos duelos decisivos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na próxima Data FIFA, o Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro e, cinco dias depois, encara a Bolívia em El Alto.

Além de Vitinho, a convocação de Carlo Ancelotti conta com Wesley, da Roma, que deve ser escalado como titular.

Este é o terceiro corte na convocação da Seleção Brasileira. Anteriormente, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Joelinton já haviam sido substituídos da lista por contusão. Apenas Jean Lucas, do Bahia, foi chamado.

