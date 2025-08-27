Quantos jogos a seleção brasileira fará antes da Copa do Mundo? Confira datas e confrontos.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e se encerrará em 19 de julho. Antes disso, o Brasil ainda terá diversos confrontos.

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda terá um calendário repleto de partidas, incluindo jogos pelas eliminatórias e amistosos internacionais.

Para preparar a equipe rumo ao hexa, o técnico Carleto contará com oito partidas antes da convocação final para o torneio. Em setembro, o Brasil enfrentará Chile e Bolívia, em confrontos válidos pelas eliminatórias.

Após essa sequência, a Seleção Brasileira disputará amistosos em outubro, novembro e março. Até o momento, dois adversários desses amistosos já foram confirmados: Japão e Coreia do Sul.

Próximos jogos da seleção brasileira

Eliminatórias da copa do Mundo

Quinta-feira, 04 de setembro de 2025

Brasil x Chile - Maracanã, Rio de Janeiro

Terça-feira, 9 de setembro de 2025

Bolívia x Brasil - Estádio Municipal de El Alto, Bolívia

Amistosos Internacionais

Quarta-feira, 10 de outubro de 2025

Coreia do Sul x Brasil - Seul, Coreia do Sul

Domingo, 14 de outubro de 2025

Japão x Brasil - Tóquio, Japão

Tabela das eliminatórias da Copa do Mundo 2026