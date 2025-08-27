Quantos jogos a seleção brasileira fará antes da Copa do Mundo? Confira datas e confrontos.
A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e se encerrará em 19 de julho. Antes disso, o Brasil ainda terá diversos confrontos.
Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda terá um calendário repleto de partidas, incluindo jogos pelas eliminatórias e amistosos internacionais.
Para preparar a equipe rumo ao hexa, o técnico Carleto contará com oito partidas antes da convocação final para o torneio. Em setembro, o Brasil enfrentará Chile e Bolívia, em confrontos válidos pelas eliminatórias.
Após essa sequência, a Seleção Brasileira disputará amistosos em outubro, novembro e março. Até o momento, dois adversários desses amistosos já foram confirmados: Japão e Coreia do Sul.
Próximos jogos da seleção brasileira
Eliminatórias da copa do Mundo
Quinta-feira, 04 de setembro de 2025
- Brasil x Chile - Maracanã, Rio de Janeiro
Terça-feira, 9 de setembro de 2025
- Bolívia x Brasil - Estádio Municipal de El Alto, Bolívia
Amistosos Internacionais
Quarta-feira, 10 de outubro de 2025
- Coreia do Sul x Brasil - Seul, Coreia do Sul
Domingo, 14 de outubro de 2025
- Japão x Brasil - Tóquio, Japão
Tabela das eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- Argentina — 35 pontos
- Equador — 25 pontos
- Brasil — 25 pontos
- Uruguai — 24 pontos
- Paraguai — 24 pontos
- Colômbia — 22 pontos
- Venezuela — 18 pontos
- Bolívia — 16 pontos
- Peru — 10 pontos
- Chile — 10 pontos