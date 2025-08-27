fechar
Quantos jogos a seleção brasileira fará antes da Copa do Mundo? Confira datas e confrontos.

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e se encerrará em 19 de julho. Antes disso, o Brasil ainda terá diversos confrontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 16:02
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica
Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, atento na área técnica - Rafael Ribeiro/CBF

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda terá um calendário repleto de partidas, incluindo jogos pelas eliminatórias e amistosos internacionais.

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e se encerrará em 19 de julho.

Para preparar a equipe rumo ao hexa, o técnico Carleto contará com oito partidas antes da convocação final para o torneio. Em setembro, o Brasil enfrentará Chile e Bolívia, em confrontos válidos pelas eliminatórias.

Após essa sequência, a Seleção Brasileira disputará amistosos em outubro, novembro e março. Até o momento, dois adversários desses amistosos já foram confirmados: Japão e Coreia do Sul.

Próximos jogos da seleção brasileira

Eliminatórias da copa do Mundo

Quinta-feira, 04 de setembro de 2025

  • Brasil x Chile - Maracanã, Rio de Janeiro

Terça-feira, 9 de setembro de 2025

  • Bolívia x Brasil - Estádio Municipal de El Alto, Bolívia

Amistosos Internacionais

Quarta-feira, 10 de outubro de 2025

  • Coreia do Sul x Brasil - Seul, Coreia do Sul

Domingo, 14 de outubro de 2025

  • Japão x Brasil - Tóquio, Japão

Tabela das eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  1. Argentina — 35 pontos
  2. Equador — 25 pontos
  3. Brasil — 25 pontos
  4. Uruguai — 24 pontos
  5. Paraguai — 24 pontos
  6. Colômbia — 22 pontos
  7. Venezuela — 18 pontos
  8. Bolívia — 16 pontos
  9. Peru — 10 pontos
  10. Chile — 10 pontos

