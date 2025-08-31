Chaveamento Mundial de Vôlei: Brasil encara França; Confira data, horário e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção brasileira superou a República Dominicana nas oitavas de final e está classificada para as quartas de final da competição

O Brasil superou a República Dominicana neste domingo (31) e está classificado para as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino. O adversário da próxima fase será a França, que superou a China, também neste domingo. O Mundial é disputado na Tailândia.

As comandadas de José Roberto Guimarães começaram mal a partida contra as dominicanas. Oscilando, a seleção viu o adversário abrir vantagem e vencer o primeiro set por 25x18, surpreendendo todos.

Mas nada mais foi do que um susto. Logo o Brasil colocou os nervos no lugar e dominou o jogo, sem grandes sustos. Assim, garantiu a virada e vitória por 3x1, com parciais de 18x25, 25x12, 25x20 e 25x12.

Agora é a vez da França, que também venceu por 3x1. As francesas superaram a China.

Brasil x França - Data, horário e onde assistir

A partida contra a França será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, provavelmente às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. A hora será definida pela Federação Internacional de Vôlei ainda neste domingo.

A partida terá transmissão ao vivo da Sportv, na TV fechada. Os assinantes de Globoplay que possuem o pacote do canal esportivo também poderão assistir no streaming.

Chaveamento - Mundial de Vôlei Feminino

O vencedor de Brasil x França irá encarar o ganhar do duelo entre Itália e Polônia. As italianas venceram o Brasil na VNL deste ano. Confira abaixo o chaveamento completo da competição: