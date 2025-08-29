Mundial de Vôlei Feminino 2025: dois jogos definem vagas nas quartas neste sábado; veja confrontos e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mundial de Vôlei Feminino 2025 está chegando ao fim e terá sua grande final no domingo da próxima semana, dia 7 de setembro de 2025.

As oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 seguem eletrizantes, e duas equipes já garantiram vaga na próxima fase da competição.

Neste sábado (30), dois confrontos vão definir o futuro do chaveamento. Vale lembrar que uma dessas seleções ainda poderá enfrentar o Brasil nas fases seguintes.

Jogos de sábado (30)

07h00 (horário de Brasília): Itália x Alemanha

10h30 (horário de Brasília): Polônia x Bélgica

Apenas duas equipes dessas quatro seguirão vivas para a próxima fase do Mundial.

Onde assistir às oitavas de final?

O SporTV 2 (canal fechado) detém os direitos de transmissão do Mundial de Vôlei Feminino. Além disso, o streaming pago VBTV exibirá todas as partidas da competição.

Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei

?

Oitavas de final (horários de Brasília):

Sérvia 2 x 3 Holanda

Japão 3 x 0 Tailândia

Itália x Alemanha – sábado, às 7h

Polônia x Bélgica – sábado, às 10h30

China x França – domingo, às 7h

Brasil x República Dominicana – domingo, às 10h30

Estados Unidos x Canadá – segunda-feira, às 7h

Turquia x Eslovênia – segunda-feira, às 10h30

Quartas de final:

Jogo 1 – Holanda x Japão

Jogo 2 – Itália ou Alemanha x Polônia ou Bélgica

Jogo 3 – Brasil ou República Dominicana x China ou França

Jogo 4 – Estados Unidos ou Canadá x Turquia ou Eslovênia

Semifinais:

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4

Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.