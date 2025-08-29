Mundial de Vôlei Feminino 2025: dois jogos definem vagas nas quartas neste sábado; veja confrontos e horários
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 está chegando ao fim e terá sua grande final no domingo da próxima semana, dia 7 de setembro de 2025.
As oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 seguem eletrizantes, e duas equipes já garantiram vaga na próxima fase da competição.
Neste sábado (30), dois confrontos vão definir o futuro do chaveamento. Vale lembrar que uma dessas seleções ainda poderá enfrentar o Brasil nas fases seguintes.
Jogos de sábado (30)
- 07h00 (horário de Brasília): Itália x Alemanha
- 10h30 (horário de Brasília): Polônia x Bélgica
Apenas duas equipes dessas quatro seguirão vivas para a próxima fase do Mundial.
Onde assistir às oitavas de final?
O SporTV 2 (canal fechado) detém os direitos de transmissão do Mundial de Vôlei Feminino. Além disso, o streaming pago VBTV exibirá todas as partidas da competição.
Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei
Oitavas de final (horários de Brasília):
- Sérvia 2 x 3 Holanda
- Japão 3 x 0 Tailândia
- Itália x Alemanha – sábado, às 7h
- Polônia x Bélgica – sábado, às 10h30
- China x França – domingo, às 7h
- Brasil x República Dominicana – domingo, às 10h30
- Estados Unidos x Canadá – segunda-feira, às 7h
- Turquia x Eslovênia – segunda-feira, às 10h30
Quartas de final:
- Jogo 1 – Holanda x Japão
- Jogo 2 – Itália ou Alemanha x Polônia ou Bélgica
- Jogo 3 – Brasil ou República Dominicana x China ou França
- Jogo 4 – Estados Unidos ou Canadá x Turquia ou Eslovênia
Semifinais:
- Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4
- Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3
*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.