Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025: dois times já garantem vaga nas quartas

Duas seleções já garantiram vaga nas quartas de final e agora aguardam a definição dos demais confrontos para conhecer o chaveamento completo.

No início da tarde desta sexta-feira (29), foram conhecidas as duas primeiras seleções classificadas para as quartas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025.

Holanda e Japão se enfrentarão na próxima fase da competição, em duelo que vale vaga na semifinal.

Resumo das partidas

Holanda x Sérvia

A Holanda derrotou a Sérvia, atual bicampeã mundial, por 3 sets a 2 (27/25, 26/24, 22/25, 20/25 e 15/11), nesta sexta-feira.

Campeã em 2018 e 2022, a Sérvia sofreu com a ausência da estrela Tijana Boskovic, lesionada no tornozelo direito e fora da partida.

Sem sua principal jogadora, eleita melhor dos dois últimos Mundiais, a equipe sérvia chegou à 13ª derrota consecutiva, mostrando queda acentuada no desempenho.

A vitória foi marcante para as holandesas, que aproveitaram a fragilidade da rival para conquistar um resultado de peso.

Japão x Tailândia

O Japão superou a Tailândia por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/23), nesta sexta-feira (29). Apesar do placar em sets diretos, o confronto foi equilibrado, principalmente nas duas últimas parciais.

As japonesas se destacaram no ataque (47 a 40) e no saque (4 a 1), compensando a desvantagem nos bloqueios (5 a 2 para a Tailândia). A consistência em momentos decisivos foi determinante para a vitória.

A capitã Mayu Ishikawa foi a maior pontuadora, com 14 pontos, seguida da central Shimamura, com 12. Pela seleção tailandesa, Chatchu-On Moksri e Pimpichaya Kokram comandaram o ataque, anotando 12 e 11 pontos, respectivamente.

Veja o chaveamento do Mundial feminino de vôlei

?

Oitavas de final (horários de Brasília):

Sérvia 2 x 3 Holanda

Japão 3 x 0 Tailândia

Itália x Alemanha – sábado, às 7h

Polônia x Bélgica – sábado, às 10h30

China x França – domingo, às 7h

Brasil x República Dominicana – domingo, às 10h30

Estados Unidos x Canadá – segunda-feira, às 7h

Turquia x Eslovênia – segunda-feira, às 10h30

Quartas de final:

Jogo 1 – Holanda x Japão

Jogo 2 – Itália ou Alemanha x Polônia ou Bélgica

Jogo 3 – Brasil ou República Dominicana x China ou França

Jogo 4 – Estados Unidos ou Canadá x Turquia ou Eslovênia

Semifinais:

Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 4

Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 3

*A final e a disputa pelo terceiro lugar estão marcadas para 7 de setembro.