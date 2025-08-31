Transmissão Brasil x República Dominicana ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Vôlei 2025
Invicta, a seleção brasileira venceu Grécia, França e Porto Rico na 1ª fase e garantiu a liderança do Grupo C no Mundial de Vôlei.
Neste domingo (31), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a República Dominicana, em jogo válido pelas oitavas de final. O jogo acontece a partir das 10h30 (horário de Brasília).
Transmissão ao vivo, online e grátis?
- TV por assinatura: o jogo será transmitido exclusivamente pelo SporTV 2, e não haverá opção gratuita de exibição
- Streaming: disponível apenas via VBTV, o serviço de streaming oficial da FIVB (World Volleyball TV), mediante assinatura
O Globoplay com o pacote “Canais Ao Vivo” permite acompanhar o SporTV 2 via plataforma online, para quem já é assinante desse serviço.
Passo a passo para assistir online
A) Se você já tem acesso ao Globoplay + Canais Ao Vivo:
- Acesse sua conta no Globoplay.
- Navegue até a seção “Canais ao Vivo”.
- Selecione o canal SporTV 2.
- Assista ao jogo ao vivo, neste domingo (31/8), às 10h30 (horário de Brasília).
B) Se ainda não tem o pacote:
- Assine o Globoplay com “Canais Ao Vivo” — isso inclui o SporTV 2.
- Após ativar a assinatura, siga os passos acima para assistir.
C) Outra opção:
- Acesse o VBTV (Volleyball World TV) — serviço oficial de streaming da FIVB, pago, com cobertura internacional dos jogos.
Ficha de jogo
- Data: 31 de agosto, domingo
- Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18