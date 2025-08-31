fechar
Volei |

Transmissão Brasil x República Dominicana ao vivo, online e grátis? veja onde assistir ao Mundial de Vôlei 2025

Invicta, a seleção brasileira venceu Grécia, França e Porto Rico na 1ª fase e garantiu a liderança do Grupo C no Mundial de Vôlei.

Por João Victor Tavares Publicado em 31/08/2025 às 8:00
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino - Divulgação/ Volleyball World

Neste domingo (31), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A seleção enfrentará a República Dominicana, em jogo válido pelas oitavas de final. O jogo acontece a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

  • TV por assinatura: o jogo será transmitido exclusivamente pelo SporTV 2, e não haverá opção gratuita de exibição
  • Streaming: disponível apenas via VBTV, o serviço de streaming oficial da FIVB (World Volleyball TV), mediante assinatura

O Globoplay com o pacote “Canais Ao Vivo” permite acompanhar o SporTV 2 via plataforma online, para quem já é assinante desse serviço.

Passo a passo para assistir online

A) Se você já tem acesso ao Globoplay + Canais Ao Vivo:

  • Acesse sua conta no Globoplay.
  • Navegue até a seção “Canais ao Vivo”.
  • Selecione o canal SporTV 2.
  • Assista ao jogo ao vivo, neste domingo (31/8), às 10h30 (horário de Brasília).

B) Se ainda não tem o pacote:

  • Assine o Globoplay com “Canais Ao Vivo” — isso inclui o SporTV 2.
  • Após ativar a assinatura, siga os passos acima para assistir.

C) Outra opção:

  • Acesse o VBTV (Volleyball World TV) — serviço oficial de streaming da FIVB, pago, com cobertura internacional dos jogos.

Ficha de jogo

  • Data: 31 de agosto, domingo
  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)
  • Local: Bangkok, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18

