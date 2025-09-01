Próximo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias: veja data e horário
Já classificados para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil chega com um time um pouco "alternativo", que será testado durante esta Data FIFA.
O Brasil retorna aos gramados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no dia 4 de setembro (quinta-feira). A seleção brasileira recebe o Chile no Maracanã em duelo válido pela 17ª e penúltima rodada.
Com 25 pontos somados e ocupando a terceira colocação, o time comandado por Carlo Ancelotti já se garantiu na Copa do Mundo. O sorteio dos grupos, inclusive, acontecerá em dezembro.
O duelo contra o Chile marca a última partida oficial da seleção em solo brasileiro no ciclo para a Copa de 2026. Até lá, o Brasil fará apenas partidas amistosas como preparação.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e Chile terá transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Globo, pelo YouTube do GE TV e pelo canal fechado SporTV.
Ficha de jogo
- Data: 4 de setembro, quinta-feira
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV
Tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026
- Argentina – 35 pontos
- Equador – 25 pontos
- Brasil – 25 pontos
- Uruguai – 24 pontos
- Colômbia – 20 pontos
- Paraguai – 17 pontos
- Bolívia – 13 pontos
- Venezuela – 12 pontos
- Chile – 9 pontos
- Peru – 7 pontos