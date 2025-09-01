fechar
Selecao brasileira | Notícia

Próximo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias: veja data e horário

Já classificados para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil chega com um time um pouco "alternativo", que será testado durante esta Data FIFA.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/09/2025 às 15:06
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira - Thiago Ribeiro / CBF

O Brasil retorna aos gramados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no dia 4 de setembro (quinta-feira). A seleção brasileira recebe o Chile no Maracanã em duelo válido pela 17ª e penúltima rodada.

Com 25 pontos somados e ocupando a terceira colocação, o time comandado por Carlo Ancelotti já se garantiu na Copa do Mundo. O sorteio dos grupos, inclusive, acontecerá em dezembro.

O duelo contra o Chile marca a última partida oficial da seleção em solo brasileiro no ciclo para a Copa de 2026. Até lá, o Brasil fará apenas partidas amistosas como preparação.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Chile terá transmissão ao vivo pelo canal aberto da TV Globo, pelo YouTube do GE TV e pelo canal fechado SporTV.

Ficha de jogo

  • Data: 4 de setembro, quinta-feira
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Onde assistir: TV Globo, Ge TV no YouTube e SporTV 

Tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  1. Argentina – 35 pontos
  2. Equador – 25 pontos
  3. Brasil – 25 pontos
  4. Uruguai – 24 pontos
  5. Colômbia – 20 pontos
  6. Paraguai – 17 pontos
  7. Bolívia – 13 pontos
  8. Venezuela – 12 pontos
  9. Chile – 9 pontos
  10. Peru – 7 pontos

