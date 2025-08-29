Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

Neste sábado (30), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Dennis, o Pimentinha.

Título: Dennis, o Pimentinha (Dennis, the Menace – EUA/1993) – Warner – Comédia – Livre (HD)

Elenco: Mason Gamble / Walter Matthau / Jeannie Russell

Direção: Nick Castle

Sinopse:

Dennis, o famoso pestinha do bairro, é temido e evitado até pelas babás. Agora, sua mãe precisa viajar, e por isso implora aos vizinhos, que cuidem dele por uns dias.

