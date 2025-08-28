fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/08/2025 às 8:12
Nesta sexta-feira (29), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme O Caminho da Fé.

Ficha Técnica:

Título: O Caminho da Fé (The Follower – EUA/ 2019) – A2 Filmes – Drama / Comédia – 10 Anos (HD) (Inédito)

Elenco: Dean Cain / Timohty E. Goodwin / Michael Sigler

Direção: Jason Campbell    

Sinopse:

Eliseu, um homem casado e infeliz, atropela Elias, um cara solitário e atrapalhado, que vai usando um jogo de perguntas sobre a fé na vida para chegar até o coração das pessoas.

