Volta da Porta dos Desesperados marca o mesmo ibope que Chaves no SBT

A volta do clássico Porta dos Desesperados, não abalou significativa a audiência do SBT nos fins de tarde. Enfrentando uma das maiores crises da sua história, o canal de Silvio Santos optou por remover Chaves da programação e apostar em uma releitura do programa, agora sob o comando de Sérgio Malandro.

Com seu episódio de estreia, o formato manteve a mesma audiência do seriado mexicano na faixa das 18h às 18h30 na última semana.

Segundo dados de audiência na Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do Observatório da TV, junto à fontes do mercado, a volta da Porta dos Desesperados marcou 1,90 pontos de média com 2,31 pontos de pico.

No mesmo horário, a Globo anotou robustos 20,33 pontos de média e foi líder absoluta da faixa. A Record marcou 6,97 pontos, e a Band, que ocupou o terceiro lugar, anotou 3,18 pontos.

