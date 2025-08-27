fechar
Observatório da Tv | Notícia

Volta da Porta dos Desesperados marca o mesmo ibope que Chaves no SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/08/2025 às 11:30
Volta da Porta dos Desesperados marca o mesmo ibope que Chaves no SBT
Volta da Porta dos Desesperados marca o mesmo ibope que Chaves no SBT - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A volta do clássico Porta dos Desesperados, não abalou significativa a audiência do SBT nos fins de tarde. Enfrentando uma das maiores crises da sua história, o canal de Silvio Santos optou por remover Chaves da programação e apostar em uma releitura do programa, agora sob o comando de Sérgio Malandro.

Com seu episódio de estreia, o formato manteve a mesma audiência do seriado mexicano na faixa das 18h às 18h30 na última semana.

Segundo dados de audiência na Grande São Paulo, obtidos pela reportagem do Observatório da TV, junto à fontes do mercado, a volta da Porta dos Desesperados marcou 1,90 pontos de média com 2,31 pontos de pico.

No mesmo horário, a Globo anotou robustos 20,33 pontos de média e foi líder absoluta da faixa. A Record marcou 6,97 pontos, e a Band, que ocupou o terceiro lugar, anotou 3,18 pontos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
SBT desiste de Silvia Abravanel e chama César Filho para apresentar SBT Repórter
César Filho

SBT desiste de Silvia Abravanel e chama César Filho para apresentar SBT Repórter

Compartilhe

Tags