Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa

A emissora possui os direitos de transmissão da competição com exclusividade na televisão aberta, mas também exibe na internet para todo o Brasil

A emoção da UEFA Champions League está de volta! Nesta terça-feira (26/08), os amantes do futebol europeu têm um prato cheio com a rodada de play-offs da competição.

As partidas são cruciais, pois os times se enfrentam em duelos de volta, que define o sonho de participar da fase de grupos da "orelhuda". Ao todo, o dia reserva três confrontos.

De acordo com o regulamento oficial, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade na soma dos dois resultados, a vaga será definida nos pênaltis.

Tem jogo da Champions League no SBT hoje (26/08)?

O SBT exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, o seguinte embate: Pafos x Estrela Vermelha. Os telespectadores também pode assistir de graça no +SBT.

Jogos de volta

Jogo : Kairat x Celtic

: Kairat x Celtic Hora: 13h45 (horário de Brasília)

Jogo : Pafos x Estrela Vermelha



: Pafos x Estrela Vermelha Hora: 16h (horário de Brasília)

Jogo : Sturm Graz x Bodo/Glimt

: Sturm Graz x Bodo/Glimt Hora: 16h (horário de Brasília)

Na ida, o time do Chipe venceu por 1 a 0 a equipe da Sérvia fora de casa, com gols de João Correi e Pêpê Rodrigues. Portanto, precisa apenas de um empate para garantir a vaga.

Ida: Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos

Programação do SBT hoje (26/08/25):