fechar
Champions League | Notícia

Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa

A emissora possui os direitos de transmissão da competição com exclusividade na televisão aberta, mas também exibe na internet para todo o Brasil

Por Robert Sarmento Publicado em 26/08/2025 às 9:50
SBT transmite Pafos x Estrela Vermelha pela Champions League
SBT transmite Pafos x Estrela Vermelha pela Champions League - Divulgação/SBT

A emoção da UEFA Champions League está de volta! Nesta terça-feira (26/08), os amantes do futebol europeu têm um prato cheio com a rodada de play-offs da competição.

As partidas são cruciais, pois os times se enfrentam em duelos de volta, que define o sonho de participar da fase de grupos da "orelhuda". Ao todo, o dia reserva três confrontos.

Leia Também

De acordo com o regulamento oficial, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade na soma dos dois resultados, a vaga será definida nos pênaltis.

Tem jogo da Champions League no SBT hoje (26/08)?

O SBT exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, o seguinte embate: Pafos x Estrela Vermelha. Os telespectadores também pode assistir de graça no +SBT.

Jogos de volta

  • Jogo: Kairat x Celtic
  • Hora: 13h45 (horário de Brasília)
  • Jogo: Pafos x Estrela Vermelha
  • Hora: 16h (horário de Brasília)
  • Jogo: Sturm Graz x Bodo/Glimt
  • Hora: 16h (horário de Brasília)

Na ida, o time do Chipe venceu por 1 a 0 a equipe da Sérvia fora de casa, com gols de João Correi e Pêpê Rodrigues. Portanto, precisa apenas de um empate para garantir a vaga.

  • Ida: Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Programação do SBT hoje (26/08/25):

  • 04h45 - SBT Manhã
  • 06h30 - Programação local
  • 07h30 - Bom dia Esperança
  • 07h35 - SBT Manhã 2ª Edição
  • 08h30 - Bom dia & Cia
  • 09h30 - Primeiro Impacto
  • 11h00 - Programação local
  • 13h45 - Maria do Bairro
  • 14h45 - Casos de Família
  • 15h45 - UEFA Champions League
  • 18h00 - A Caverna Encantada
  • 18h45 - Programação local
  • 19h45 - SBT Brasil
  • 21h15 - As Filhas da Senhora Garcia
  • 22h15 - Programa do Ratinho
  • 23h15 - SBT Repórter
  • 00h15 - The Noite
  • 01h15 - Operação Mesquita
  • 01h45 - SBT Podnight
  • 02h30 - SBT Notícias

Leia também

SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo
Notícias

SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo
Resumo das novelas, 26.08: Maria conhece Nandinho sem saber que ele é seu filho em 'Maria do Bairro'
Novelas

Resumo das novelas, 26.08: Maria conhece Nandinho sem saber que ele é seu filho em 'Maria do Bairro'

Compartilhe

Tags