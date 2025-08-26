Tem jogo no SBT hoje (26/08)? Dia de Champions League! Veja programação completa
A emissora possui os direitos de transmissão da competição com exclusividade na televisão aberta, mas também exibe na internet para todo o Brasil
A emoção da UEFA Champions League está de volta! Nesta terça-feira (26/08), os amantes do futebol europeu têm um prato cheio com a rodada de play-offs da competição.
As partidas são cruciais, pois os times se enfrentam em duelos de volta, que define o sonho de participar da fase de grupos da "orelhuda". Ao todo, o dia reserva três confrontos.
De acordo com o regulamento oficial, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Em caso de igualdade na soma dos dois resultados, a vaga será definida nos pênaltis.
Tem jogo da Champions League no SBT hoje (26/08)?
O SBT exibe, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, o seguinte embate: Pafos x Estrela Vermelha. Os telespectadores também pode assistir de graça no +SBT.
Jogos de volta
- Jogo: Kairat x Celtic
- Hora: 13h45 (horário de Brasília)
- Jogo: Pafos x Estrela Vermelha
- Hora: 16h (horário de Brasília)
- Jogo: Sturm Graz x Bodo/Glimt
- Hora: 16h (horário de Brasília)
Na ida, o time do Chipe venceu por 1 a 0 a equipe da Sérvia fora de casa, com gols de João Correi e Pêpê Rodrigues. Portanto, precisa apenas de um empate para garantir a vaga.
- Ida: Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos
Programação do SBT hoje (26/08/25):
- 04h45 - SBT Manhã
- 06h30 - Programação local
- 07h30 - Bom dia Esperança
- 07h35 - SBT Manhã 2ª Edição
- 08h30 - Bom dia & Cia
- 09h30 - Primeiro Impacto
- 11h00 - Programação local
- 13h45 - Maria do Bairro
- 14h45 - Casos de Família
- 15h45 - UEFA Champions League
- 18h00 - A Caverna Encantada
- 18h45 - Programação local
- 19h45 - SBT Brasil
- 21h15 - As Filhas da Senhora Garcia
- 22h15 - Programa do Ratinho
- 23h15 - SBT Repórter
- 00h15 - The Noite
- 01h15 - Operação Mesquita
- 01h45 - SBT Podnight
- 02h30 - SBT Notícias