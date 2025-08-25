Resumo das novelas, 26.08: Maria conhece Nandinho sem saber que ele é seu filho em 'Maria do Bairro'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria busca o filho em vão, enquanto Penélope tenta seduzir Luís Fernando. Sete anos depois, Maria ainda o procura. Nandinho, criado por Agripina, questiona sua origem. No mercado, Maria o conhece sem saber que é seu filho e cria laços com ele. Intrigas de Carlota e Penélope tentam afastar Maria de Luís Fernando. Apesar das manipulações, Maria se aproxima cada vez mais de Nandinho, até ser convidada por ele para conhecer sua mãe.

(18h) A Caverna Encantada



Em Peruaçu, a equipe se prepara para mais um dia de buscas. Anna percebe que Norma ligou para Lavínia e questiona a amiga. Fafá dá início à produção de seu reality show. Nina e Jane prendem o Moleza, e Benjamin e Binho libertam o bicho-preguiça. Dalete ajuda Norma a se arrumar para um encontro romântico Durante o jantar, Goma encontra Norma e pede para reatar o namoro. No primeiro dia de trabalho, Cristina auxilia a professora Pilar. César tenta avisar Elisa de que está se mudando para uma fazenda, mas ela não dá bola. Mateus anuncia o fim das buscas por aquele dia, mas Anna não concorda, foge do grupo e acaba se perdendo na mata.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Arturo e Valeria ficam trancados na cabana e conversam sobre seus sentimentos, enquanto Nicolás sofre por seu amor por Valeria. Mar conta a Paula que conheceu Juan por acaso e que vê-lo a magoa muito.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Paula grava declaração para as redes sociais explicando o golpe que sofreu de Martin. Carmela costura vestido de casamento para Maracucha. Sebastião teme ir para cadeia e procura um advogado. Gaivota identifica boicote na cooperativa. Reunião organizada por Julia mostra fraudes de Ivan e a matriarca se recusa a usar herança de Fernando para salvar a companhia. Bernardo se torna o responsável pela Café Elite.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Em viagem, Paulo e Lucas conversam a respeito de Gabriela. Durante a reunião no cenáculo de Carpo, um incidente chocante deixa todos sem reação.

(22h) Reis



Davi na fase O Pecado. Foto: Reprodução/Record TV

Mefibosete e Ayla comemoram um momento especial em família, porém um convidado duvidoso faz questão de estar presente. Davi consulta o éfode e pergunta a Deus o que fazer diante de uma possibilidade alarmante.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.

(19h40) Dona de Mim



Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.

(21h20) Vale Tudo

Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.