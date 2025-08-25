Resumo das novelas, 26.08: Maria conhece Nandinho sem saber que ele é seu filho em 'Maria do Bairro'
Maria conhece Nandinho no mercado, sem saber que é seu filho, e cria laços com ele. Nandinho questiona sua origem. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Maria do Bairro
Maria busca o filho em vão, enquanto Penélope tenta seduzir Luís Fernando. Sete anos depois, Maria ainda o procura. Nandinho, criado por Agripina, questiona sua origem. No mercado, Maria o conhece sem saber que é seu filho e cria laços com ele. Intrigas de Carlota e Penélope tentam afastar Maria de Luís Fernando. Apesar das manipulações, Maria se aproxima cada vez mais de Nandinho, até ser convidada por ele para conhecer sua mãe.
(18h) A Caverna Encantada
Em Peruaçu, a equipe se prepara para mais um dia de buscas. Anna percebe que Norma ligou para Lavínia e questiona a amiga. Fafá dá início à produção de seu reality show. Nina e Jane prendem o Moleza, e Benjamin e Binho libertam o bicho-preguiça. Dalete ajuda Norma a se arrumar para um encontro romântico Durante o jantar, Goma encontra Norma e pede para reatar o namoro. No primeiro dia de trabalho, Cristina auxilia a professora Pilar. César tenta avisar Elisa de que está se mudando para uma fazenda, mas ela não dá bola. Mateus anuncia o fim das buscas por aquele dia, mas Anna não concorda, foge do grupo e acaba se perdendo na mata.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Arturo e Valeria ficam trancados na cabana e conversam sobre seus sentimentos, enquanto Nicolás sofre por seu amor por Valeria. Mar conta a Paula que conheceu Juan por acaso e que vê-lo a magoa muito.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Paula grava declaração para as redes sociais explicando o golpe que sofreu de Martin. Carmela costura vestido de casamento para Maracucha. Sebastião teme ir para cadeia e procura um advogado. Gaivota identifica boicote na cooperativa. Reunião organizada por Julia mostra fraudes de Ivan e a matriarca se recusa a usar herança de Fernando para salvar a companhia. Bernardo se torna o responsável pela Café Elite.
RECORD – CANAL 9
(21h) Paulo, O Apóstolo
Em viagem, Paulo e Lucas conversam a respeito de Gabriela. Durante a reunião no cenáculo de Carpo, um incidente chocante deixa todos sem reação.
(22h) Reis
Davi na fase O Pecado. Foto: Reprodução/Record TV
Mefibosete e Ayla comemoram um momento especial em família, porém um convidado duvidoso faz questão de estar presente. Davi consulta o éfode e pergunta a Deus o que fazer diante de uma possibilidade alarmante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.
(19h40) Dona de Mim
Samuel afirma a Jaques que Rosa está bem. Alan vai ao salão de Ryan e o flagra com Vespa e Durval. Tânia provoca Jaques diante de Ricardo. Davi defende Jaques para Samuel. Rosa repreende as atitudes de Jaques, que tenta responsabilizar Leo por colocá-lo contra a mãe. Jaques garante a Filipa que deseja protegê-la. Vespa e Durval agridem Lucas para ameaçar Ryan. Marlon pede que Kami evite ir ao salão às segundas-feiras. Jaques arma para Leo.
(21h20) Vale Tudo
Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.