SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo

O SBT está de olho na novela Xica da Silva (1996), que conta com Taís Araújo como protagonista, exibida pela Manchete e também pela emissora, em 2005. O objetivo é levar a obra para o canal de streaming da emissora, o +SBT.

Além da plataforma de streaming, uma nova reprise pelo canal também não foi descartada, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5. Porém, o caminho para isso é mais difícil do que a emissora de Silvio Santos esperava.

Os representantes da emissora foram avisados de que Xica da Silva se encontra em um verdadeiro “limbo jurídico”. Muitas pessoas têm “direitos” sobre a trama, como as filhas de Pedro Jack Kapeller, que era sobrinho de Adolpho Bloch, e que ficou responsável em assumir a emissora quando o dono morreu. Contudo, Pedro morreu em 2022. Também tem a produtora Vip2000, que vende a trama protagonizada por Taís Araújo ao mercado internacional. E o autor, Walcyr Carrasco, tem direitos sobre sua obra.

A Globo até tentou resgatar as novelas da Manchete, em 2021, para colocá-las no Globoplay, mas devido às péssimas situações em que muitas tramas se encontram, descartou a ideia.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br