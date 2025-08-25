fechar
Observatório da Tv | Notícia

SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 11:30
SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo
SBT tenta comprar Xica da Silva, novela icônica protagonizada por Taís Araújo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O SBT está de olho na novela Xica da Silva (1996), que conta com Taís Araújo como protagonista, exibida pela Manchete e também pela emissora, em 2005. O objetivo é levar a obra para o canal de streaming da emissora, o +SBT.

Além da plataforma de streaming, uma nova reprise pelo canal também não foi descartada, segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5. Porém, o caminho para isso é mais difícil do que a emissora de Silvio Santos esperava.

Os representantes da emissora foram avisados de que Xica da Silva se encontra em um verdadeiro “limbo jurídico”. Muitas pessoas têm “direitos” sobre a trama, como as filhas de Pedro Jack Kapeller, que era sobrinho de Adolpho Bloch, e que ficou responsável em assumir a emissora quando o dono morreu. Contudo, Pedro morreu em 2022. Também tem a produtora Vip2000, que vende a trama protagonizada por Taís Araújo ao mercado internacional. E o autor, Walcyr Carrasco, tem direitos sobre sua obra.

A Globo até tentou resgatar as novelas da Manchete, em 2021, para colocá-las no Globoplay, mas devido às péssimas situações em que muitas tramas se encontram, descartou a ideia.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Finalmente! Globo dá chance de Bruno Luperi escrever novela inédita no horário nobre
Benedito Ruy Barbosa

Finalmente! Globo dá chance de Bruno Luperi escrever novela inédita no horário nobre
A tempestade silenciosa de 2 signos chega ao fim e a bonança finalmente aparece
SIGNOS

A tempestade silenciosa de 2 signos chega ao fim e a bonança finalmente aparece

Compartilhe

Tags