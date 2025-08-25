Finalmente! Globo dá chance de Bruno Luperi escrever novela inédita no horário nobre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruno Luperi, autor, teve finalmente a chance de desenvolver sua primeira novela inédita na Globo. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, ele já mandou o primeiro argumento da trama para a direção da emissora.

Caso seja aprovada, a novela deve estrear somente após a trama de Walcyr Carrasco, no segundo semestre de 2026. Antes da trama do autor de Alma Gêmea, tem Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, que substitui o remake de Vale Tudo, de Manuela Dias.

Segundo o colunista, o autor vai seguir com o estilo do seu avô, Benedito Ruy Barbosa, propondo uma trama rural, com os conflitos comuns que envolvem o gênero. Já existem alguns papéis definidos. Isso será um grande teste da emissora com Bruno, que passou apuros com Renascer, que não repetiu o mesmo sucesso do remake de Pantanal, que também escreveu.

Por ora, a Globo não quer testar um novo remake no horário nobre da emissora. Apesar de estar com um ibope satisfatório, muita gente ainda torce o nariz por Vale Tudo, considerado por muitos como desnecessário.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br