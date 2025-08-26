SBT desiste de Silvia Abravanel e chama César Filho para apresentar SBT Repórter
Clique aqui e escute a matéria
O SBT pensou melhor e resolveu manter César Filho, o âncora do telejornal SBT Brasil, no comando do SBT Repórter. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Em maio, durante coletiva de imprensa para anunciar a nova grade, o SBT deixou claro que o SBT Repórter teria a presença de César Filho e também de Silvia Abravanel, mas a emissora desistiu da apresentadora.
Segundo o colunista, a atração terá material inédito, como uma reportagem investigativa no maior complexo de campos de concentração do regime nazista, na Polônia. Magdalena Bonfiglioli é a responsável pela reportagem.
O SBT Repórter surgiu nos anos 1990. A atração sempre contou com grandes nomes do jornalismo em seu comando, como Mônica Teixeira, Monica Waldvogel, Marília Gabriela, Hermano Henning e também já foi apresentado pelo próprio César Filho. Entre as matérias que marcaram a atração, teve a primeira entrevista do ex-presidente Fernando Collor, depois do escândalo do impeachment.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br