Ana Castela assina com a Globo e fará estreia na próxima novela das sete

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A TV Globo ganhou uma nova estrela para compor o seu elenco! A cantora Ana Castela revelou, durante seu show na Festa do Peão do Barretos, no interior de São Paulo, que está confirmada no elenco de Coração Acelerado, próxima novela da sete do canal carioca.

Em entrevista à Kenya Sade, a boiadeira comemorou a novidade e disse que, além de cantora, agora também será atriz.

“Vou participar de uma novela, eu estou superfeliz! É algo novo pra mim, superdiferente. Tem que decorar texto…Música é muito mais fácil! Agora eu tenho que decorar texto. Fala para o pessoal colocar só umas palavrinhas para ficar mais fácil pra mim”, disse ela.

A obra que marcará a estreia de Ana Castela nas novelas, é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo, e terá nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond e Filipe Bragança entre os protagonistas.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br