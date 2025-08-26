Ana Castela assina com a Globo e fará estreia na próxima novela das sete
A TV Globo ganhou uma nova estrela para compor o seu elenco! A cantora Ana Castela revelou, durante seu show na Festa do Peão do Barretos, no interior de São Paulo, que está confirmada no elenco de Coração Acelerado, próxima novela da sete do canal carioca.
Em entrevista à Kenya Sade, a boiadeira comemorou a novidade e disse que, além de cantora, agora também será atriz.
“Vou participar de uma novela, eu estou superfeliz! É algo novo pra mim, superdiferente. Tem que decorar texto…Música é muito mais fácil! Agora eu tenho que decorar texto. Fala para o pessoal colocar só umas palavrinhas para ficar mais fácil pra mim”, disse ela.
A obra que marcará a estreia de Ana Castela nas novelas, é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo, e terá nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond e Filipe Bragança entre os protagonistas.
