Gustavo Mioto fala sobre suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe
Gustavo Mioto, cantor, numa entrevista ao Link Podcast, comentou sobre o suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela, sua ex. Sem papas na língua, ele esclareceu se, de fato, está com ciúmes dessa situação.
“Não, eu acho que a gente tem ciúme do que é nosso, né? E como ela está solteira e ele está solteiro, se eles estão felizes e se estiver rolando alguma coisa, porque eu sei o mesmo tanto que vocês, então é isso”, desabafou.
Recentemente, o cantor se justificou sobre uma nova polêmica: se teria ou não proibido o uso de celulares em shows da sua nova turnê Inconfundível. “O que eu fiz foi um pedido para que não filmassem momentos do show. Não está proibido o uso, o celular vai ficar com você. Eu só pedi para não gravar momentos inéditos do show”, começou.
“É como se fosse um segredinho nosso: ‘Você pode não contar o que aconteceu aqui, para eu depois contar para o amiguinho e ele ter uma reação ainda mais especial?’. Eu queria que, em todos os shows, o público tivesse esses momentos especiais, porque essa turnê é muito especial para mim”, concluiu.
