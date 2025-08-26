Gustavo Mioto fala sobre suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Gustavo Mioto, cantor, numa entrevista ao Link Podcast, comentou sobre o suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela, sua ex. Sem papas na língua, ele esclareceu se, de fato, está com ciúmes dessa situação.

“Não, eu acho que a gente tem ciúme do que é nosso, né? E como ela está solteira e ele está solteiro, se eles estão felizes e se estiver rolando alguma coisa, porque eu sei o mesmo tanto que vocês, então é isso”, desabafou.

LEIA AGORA: Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’

Recentemente, o cantor se justificou sobre uma nova polêmica: se teria ou não proibido o uso de celulares em shows da sua nova turnê Inconfundível. “O que eu fiz foi um pedido para que não filmassem momentos do show. Não está proibido o uso, o celular vai ficar com você. Eu só pedi para não gravar momentos inéditos do show”, começou.

“É como se fosse um segredinho nosso: ‘Você pode não contar o que aconteceu aqui, para eu depois contar para o amiguinho e ele ter uma reação ainda mais especial?’. Eu queria que, em todos os shows, o público tivesse esses momentos especiais, porque essa turnê é muito especial para mim”, concluiu.

O post Gustavo Mioto fala sobre suposto affair de Ana Castela e Zé Felipe foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.