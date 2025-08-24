fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/08/2025 às 14:28
Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’
Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, na última sexta-feira (21), nos stories, confessou aos seguidores sua indisposição em treinar naquele dia. A loira aproveitou o momento para filosofar sobre o assunto.

“Hoje eu escolhi respeitar meu corpo e minha mente: pausar também é um ato de cuidado!!!. Hoje eu não consegui treinar. Estou falando isso aqui porque acho muito importante respeitar os limites do corpo da gente, isso é um autocuidado também. Treinei a semana inteira e falei que hoje iria treinar para completar cinco dias, mas acordei cansada”, começou.

LEIA AGORA: Danilo Mesquita, apontado como affair de Bruna Marquezine, exibe volumão na sunga

“Não sei se é a menopausa que é muito desafiadora e dá uns sintomas assim mesmo, ou se não tive um sono reparador essa noite, ou porque meu corpo estava cansado da semana mesmo. Acordei realmente cansada e me permiti tirar essa manhã para ficar mais tranquila”, concluiu.

Poliana Rocha, recentemente, comentou sobre a cantora Ana Castela, que tem sido apontado como o novo affair do seu filho, Zé Felipe. Sem papas na língua, ela esclareceu o assunto. “Que maldade. Não a conheço”, disse.

O post Poliana Rocha faz forte desabafo sobre o corpo: ‘Respeitar os limites’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Virginia Fonseca e Ana Castela devem se encontrar em breve; veja quando!
Celebridades

Virginia Fonseca e Ana Castela devem se encontrar em breve; veja quando!
Após boatos de affair, mãe de Zé Felipe quebra silêncio e fala sobre Ana Castela
FAMOSOS

Após boatos de affair, mãe de Zé Felipe quebra silêncio e fala sobre Ana Castela

Compartilhe

Tags