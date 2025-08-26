Reformulado, Estrela da Casa alavanca audiência da Globo
A estreia da segunda temporada do Estrela da Casa, na última segunda-feira (25), não decepcionou em termos de audiência. Os índices foram bastante animadores, segundo o colunista Gabriel de Oliveira, da coluna Gente.
O reality musical comandado por Ana Clara, entre 22h15 e 23h18, marcou 16,61 pontos na Grande São Paulo. Em uma análise mais detalhada, foram 31,49% dos televisores ligados no programa. Em 2024, a atração estreou com apenas 13,6 pontos. Na época, a atração estava embalada com o remake de Renascer.
O Programa do Ratinho, no SBT, ficou com a vice-liderança no horário, com 4,63 pontos. A Record teve que se contentar com o terceiro lugar, com 4,04 pontos. Passando TV Fama e o programa de Daniela Albuquerque, o Sensacional, a Rede TV! marcou 0,85. O lugar da amargura ficou com a Band, que nem mesmo com o Galvão e Amigos não saiu do 0,58.
Durante o lançamento do Estrela da Casa, Ana Clara reforçou que os participantes não estariam mais no mesmo ambiente em que é realizado o BBB, em janeiro. “A mudança para o Centro de Treinamento também é legal. Os espaços da casa foram muito bem montados. A decoração está linda — a Globo nunca erra neste aspecto. E é funcional, permitindo que os participantes fiquem realmente imersos no centro de treinamento, focados naquilo que deram buscar”, explicou.
