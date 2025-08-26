Reformulado, Estrela da Casa alavanca audiência da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A estreia da segunda temporada do Estrela da Casa, na última segunda-feira (25), não decepcionou em termos de audiência. Os índices foram bastante animadores, segundo o colunista Gabriel de Oliveira, da coluna Gente.

O reality musical comandado por Ana Clara, entre 22h15 e 23h18, marcou 16,61 pontos na Grande São Paulo. Em uma análise mais detalhada, foram 31,49% dos televisores ligados no programa. Em 2024, a atração estreou com apenas 13,6 pontos. Na época, a atração estava embalada com o remake de Renascer.

O Programa do Ratinho, no SBT, ficou com a vice-liderança no horário, com 4,63 pontos. A Record teve que se contentar com o terceiro lugar, com 4,04 pontos. Passando TV Fama e o programa de Daniela Albuquerque, o Sensacional, a Rede TV! marcou 0,85. O lugar da amargura ficou com a Band, que nem mesmo com o Galvão e Amigos não saiu do 0,58.

Durante o lançamento do Estrela da Casa, Ana Clara reforçou que os participantes não estariam mais no mesmo ambiente em que é realizado o BBB, em janeiro. “A mudança para o Centro de Treinamento também é legal. Os espaços da casa foram muito bem montados. A decoração está linda — a Globo nunca erra neste aspecto. E é funcional, permitindo que os participantes fiquem realmente imersos no centro de treinamento, focados naquilo que deram buscar”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br