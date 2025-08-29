fechar
Séries | Notícia

O que estreia no Prime Video em setembro? Confira os lançamentos

Plataforma de streaming traz diversas novidades no catálogo em setembro de 2025. Confira quais são os lançamentos de filmes e séries a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 29/08/2025 às 14:15
Gen V
Gen V - Divulgação

Muitos filmes e séries estão chegando ao streaming do Prime Video no mês de setembro de 2025.

A plataforma já divulgou as estreias e, entre os destaques, tem muita produção queridinha pelo público, como a série “Gen V”, que chega com nova temporada.

Entre as novidades, também estão “Madame Teia”, filme que tem como base os quadrinhos da Marvel e se passa no universo de "Homem-Aranha".

A seguir, confira as estreias de setembro no Prime Video:

Estreia do Prime Video em setembro

  • The Runarounds (1ª temporada) - 1 de setembro
  • Missão Resgate 2 - 3 de setembro
  • A Rainha dos Golpes (1ª temporada) - 6 de setembro
  • Amor Bandido - 9 de setembro
  • Helluva Boss (1ª e 2ª temporada) - 10 de setembro
  • A Namorada Ideal (1ª temporada) - 10 de setembro
  • Gen V (2ª temporada) - 17 de setembro
  • Madame Teia - 19 de setembro
  • June e John - 23 de setembro
  • Nas Terras Perdidas - 24 de setembro
  • Código Preto - 26 de setembro

Lançamentos loja Prime Video

  • Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado - 2 de setembro
  • Smurfs - 3 de setembro

