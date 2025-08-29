O que estreia no Prime Video em setembro? Confira os lançamentos
Plataforma de streaming traz diversas novidades no catálogo em setembro de 2025. Confira quais são os lançamentos de filmes e séries a seguir
Muitos filmes e séries estão chegando ao streaming do Prime Video no mês de setembro de 2025.
A plataforma já divulgou as estreias e, entre os destaques, tem muita produção queridinha pelo público, como a série “Gen V”, que chega com nova temporada.
Entre as novidades, também estão “Madame Teia”, filme que tem como base os quadrinhos da Marvel e se passa no universo de "Homem-Aranha".
A seguir, confira as estreias de setembro no Prime Video:
Estreia do Prime Video em setembro
- The Runarounds (1ª temporada) - 1 de setembro
- Missão Resgate 2 - 3 de setembro
- A Rainha dos Golpes (1ª temporada) - 6 de setembro
- Amor Bandido - 9 de setembro
- Helluva Boss (1ª e 2ª temporada) - 10 de setembro
- A Namorada Ideal (1ª temporada) - 10 de setembro
- Gen V (2ª temporada) - 17 de setembro
- Madame Teia - 19 de setembro
- June e John - 23 de setembro
- Nas Terras Perdidas - 24 de setembro
- Código Preto - 26 de setembro
Lançamentos loja Prime Video
- Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado - 2 de setembro
- Smurfs - 3 de setembro