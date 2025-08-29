O que estreia no Prime Video em setembro? Confira os lançamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plataforma de streaming traz diversas novidades no catálogo em setembro de 2025. Confira quais são os lançamentos de filmes e séries a seguir

Clique aqui e escute a matéria

Muitos filmes e séries estão chegando ao streaming do Prime Video no mês de setembro de 2025.

A plataforma já divulgou as estreias e, entre os destaques, tem muita produção queridinha pelo público, como a série “Gen V”, que chega com nova temporada.

Entre as novidades, também estão “Madame Teia”, filme que tem como base os quadrinhos da Marvel e se passa no universo de "Homem-Aranha".

A seguir, confira as estreias de setembro no Prime Video:

Estreia do Prime Video em setembro

The Runarounds (1ª temporada) - 1 de setembro

Missão Resgate 2 - 3 de setembro

A Rainha dos Golpes (1ª temporada) - 6 de setembro

Amor Bandido - 9 de setembro

Helluva Boss (1ª e 2ª temporada) - 10 de setembro

A Namorada Ideal (1ª temporada) - 10 de setembro

Gen V (2ª temporada) - 17 de setembro

Madame Teia - 19 de setembro

June e John - 23 de setembro

Nas Terras Perdidas - 24 de setembro

Código Preto - 26 de setembro

Lançamentos loja Prime Video