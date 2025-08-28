Este filme te leva em uma jornada de amor e autodescoberta na Europa

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/08/2025 às 19:20
Lançado em agosto de 2025, O Mapa Que Me Leva Até Você (The Map That Leads to You) é uma adaptação do livro homônimo de J.P. Monninger, disponível no Prime Video. Dirigido por Lasse Hallström, o filme acompanha Heather (Madelyn Cline), uma jovem que decide viajar pela Europa com suas amigas antes de iniciar a vida planejada nos Estados Unidos. Durante a viagem, ela conhece Jack (K.J. Apa), um viajante carismático que segue o diário deixado por seu avô. Juntos, vivem um romance inesperado que os leva a refletir sobre escolhas, destino e autodescoberta.

A história combina romance, aventura e drama, explorando temas como amor verdadeiro, confiança e superação. Heather, inicialmente organizada e planejada, precisa lidar com suas emoções ao se apaixonar por Jack, que guarda um segredo importante sobre sua saúde, desafiando o relacionamento e os fazendo questionar suas prioridades.

Filmado em cenários pitorescos de Portugal, como Lisboa e Porto, o filme utiliza a paisagem e uma trilha sonora emotiva para intensificar a experiência do espectador. A direção sensível de Hallström contribui para criar uma narrativa visualmente envolvente.

Embora siga algumas fórmulas do gênero, O Mapa Que Me Leva Até Você oferece uma experiência cativante, com personagens carismáticos e cenários deslumbrantes, sendo uma excelente opção para amantes de romances e aventuras cinematográficas.

