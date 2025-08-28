fechar
After – Depois do Desencontro: A montanha-russa emocional de Tessa e Hardin no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/08/2025 às 18:01

Na terceira parte da franquia After, baseada nos livros de Anna Todd, Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Após decisões que impactam suas vidas, segredos familiares vêm à tona, colocando em risco o futuro do casal. A trama explora temas como confiança, perdão e os obstáculos que surgem quando o passado interfere no presente.

Recepção Crítica e Reações do Público

O filme recebeu críticas mistas. Alguns espectadores elogiaram a química entre os protagonistas e a intensidade emocional da história, enquanto outros apontaram falhas no roteiro e na profundidade dos personagens. A crítica especializada também teve opiniões divergentes, destacando a repetição de fórmulas anteriores e a falta de inovação na narrativa.

Disponibilidade e Conclusão

After – Depois do Desencontro está disponível no Prime Video, oferecendo aos fãs da saga a oportunidade de acompanhar mais uma fase da jornada de Tessa e Hardin. Apesar das críticas, o filme continua a atrair o público que acompanha a evolução do relacionamento do casal.

