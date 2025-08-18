Tremembé: Prime Video revela 1º teaser com Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen
Série da plataforma de streaming vai mostrar a vida de detentas envolvidas em casos de grande repercussão no Brasil. Primeira prévia mostra Suzane
O primeiro teaser da série “Tremembé” foi divulgado pelo Prime Video nesta segunda-feira (18). A produção mostrará a vida de detentas envolvidas em casos de grande repercussão nacional, como Suzane von Richthofen, que é interpretada por Marina Ruy Barbosa.
“Ela chocou o país inteiro. Agora, você vê o que vem depois. Esse e outros crimes que pararam o Brasil se encontram em Tremembé. Em breve, no meu streaming”, disse o Prime Video ao anunciar a primeira prévia.
A série ainda não tem nada para estrear. Na cena divulgada, Marina Ruy Barbosa está caracterizada como Suzane e aparece na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, São Paulo.
“Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Eu tenho certeza que se ela tivesse viva, ela viria me visitar. Às vezes eu sinto que ela me protege aqui dentro. Sinto uma falta dela. No domingo, as minhas amigas recebem visita dos pais, e eu não recebo visita de ninguém. Isso é muito triste.”, diz a personagem.
A produção, com roteiro de Vera Egito, Ullisses Campbell, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio, promete apresentar as histórias de nomes como Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos, Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, além de Elize Matsunaga.
Veja o teaser:
