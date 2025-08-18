5 séries que só melhoraram depois da segunda temporada
Em muitos casos, as produções que estrearam de forma morna se transformaram em sucessos consagrados a partir da segunda ou terceira temporada
Nem toda série conquista o público logo de cara. Algumas precisam de espaço para desenvolver seus personagens, encontrar o tom certo e ganhar confiança nos roteiros.
O curioso é que, em muitos casos, a paciência foi recompensada: produções que estrearam de forma morna se transformaram em sucessos consagrados a partir da segunda ou terceira temporada.
Confira 5 séries que só ficaram melhores depois da segunda temporada — e onde assistir:
1. Parks and Recreation
Onde assistir: Prime Video
A primeira temporada foi recebida com certo ceticismo, mas a série encontrou sua identidade a partir da segunda, quando o humor peculiar de Leslie Knope e os personagens excêntricos ganharam destaque.
Hoje é considerada uma das melhores comédias da TV.
2. The Office (EUA)
Onde assistir: Netflix, Prime Video
O início foi comparado demais à versão britânica, mas a partir da segunda temporada a série americana ganhou personalidade própria.
Michael Scott se tornou inesquecível e os arcos românticos e profissionais renderam momentos icônicos.
3. Breaking Bad
Onde assistir: Netflix
Embora já fosse elogiada desde o início, foi a partir da segunda temporada que Breaking Bad se firmou como um dos maiores dramas da história da TV.
A transformação de Walter White começou a ganhar contornos mais sombrios e irresistíveis.
4. Schitt’s Creek
Onde assistir: Prime Video
A série canadense começou de maneira discreta, mas foi crescendo com cada temporada.
A partir da segunda, o humor ácido se misturou a momentos emocionantes, conquistando público e crítica até vencer o Emmy de Melhor Comédia.
5. Game of Thrones
Onde assistir: Max
A primeira temporada foi essencial para introduzir Westeros, mas foi na segunda que a série explodiu em escala, com batalhas grandiosas, intrigas políticas mais complexas e reviravoltas que a transformaram em fenômeno cultural.