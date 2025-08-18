fechar
Séries | Notícia

5 séries que só melhoraram depois da segunda temporada

Em muitos casos, as produções que estrearam de forma morna se transformaram em sucessos consagrados a partir da segunda ou terceira temporada

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/08/2025 às 15:54
SURPRESA Schitt's Creek se consagrou nas categorias de com&eacute;dia por sua temporada final com nove trof&eacute;us
SURPRESA Schitt's Creek se consagrou nas categorias de comédia por sua temporada final com nove troféus - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Nem toda série conquista o público logo de cara. Algumas precisam de espaço para desenvolver seus personagens, encontrar o tom certo e ganhar confiança nos roteiros.

O curioso é que, em muitos casos, a paciência foi recompensada: produções que estrearam de forma morna se transformaram em sucessos consagrados a partir da segunda ou terceira temporada.

Confira 5 séries que só ficaram melhores depois da segunda temporada — e onde assistir:

1. Parks and Recreation

Onde assistir: Prime Video

A primeira temporada foi recebida com certo ceticismo, mas a série encontrou sua identidade a partir da segunda, quando o humor peculiar de Leslie Knope e os personagens excêntricos ganharam destaque.

Hoje é considerada uma das melhores comédias da TV.

2. The Office (EUA)

Onde assistir: Netflix, Prime Video

O início foi comparado demais à versão britânica, mas a partir da segunda temporada a série americana ganhou personalidade própria.

Michael Scott se tornou inesquecível e os arcos românticos e profissionais renderam momentos icônicos.

3. Breaking Bad

Onde assistir: Netflix

Embora já fosse elogiada desde o início, foi a partir da segunda temporada que Breaking Bad se firmou como um dos maiores dramas da história da TV.

A transformação de Walter White começou a ganhar contornos mais sombrios e irresistíveis.

4. Schitt’s Creek

Onde assistir: Prime Video

A série canadense começou de maneira discreta, mas foi crescendo com cada temporada.

A partir da segunda, o humor ácido se misturou a momentos emocionantes, conquistando público e crítica até vencer o Emmy de Melhor Comédia.

5. Game of Thrones

Onde assistir: Max

A primeira temporada foi essencial para introduzir Westeros, mas foi na segunda que a série explodiu em escala, com batalhas grandiosas, intrigas políticas mais complexas e reviravoltas que a transformaram em fenômeno cultural.

 

Leia também

4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
DORAMAS

4 incríveis doramas com mais de uma temporada para maratonar
Os melhores doramas de romance para maratonar; confira ranking
DORAMAS

Os melhores doramas de romance para maratonar; confira ranking

Compartilhe

Tags