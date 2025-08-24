Comédia romântica conquista público na Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
A comédia romântica Todos Menos Você, disponível na Prime Video, é uma produção estadunidense de 2023 dirigida por Will Gluck e estrelada por Sydney Sweeney e Glen Powell. O filme é uma adaptação contemporânea da peça Much Ado About Nothing, de William Shakespeare, trazendo o clássico conflito amoroso para os dilemas modernos de relacionamentos.
A história acompanha uma jovem que tenta equilibrar suas próprias expectativas amorosas com as confusões causadas por um triângulo amoroso inesperado. O enredo combina cenas engraçadas com momentos de tensão emocional, explorando o humor que nasce das situações do cotidiano e das diferenças de personalidade entre os protagonistas.
Humor, romance e referências clássicas
O longa se destaca pela química entre os atores, que confere credibilidade aos diálogos e à narrativa. Ao mesmo tempo, a produção mantém referências sutis à obra de Shakespeare, equilibrando tradição e modernidade, o que torna a experiência divertida e reflexiva.
Com ritmo ágil, roteiro estruturado e personagens cativantes, Todos Menos Você demonstra como a comédia romântica internacional pode unir entretenimento e emoção. A obra conquistou público global e reforça o potencial do gênero em plataformas de streaming.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br