fechar
Onde assistir |

Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir o jogo deste sábado (23/08) ao vivo e online grátis com imagens

Serviço de streaming da Amazon oferece cortesia de até 30 dias gratuitos para novos assinantes; saiba como aproveitar o benefício e assistir aos jogos

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 18:00
Grêmio x Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025
Grêmio x Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

É dia de Brasileirão 2025 no Prime Video! Neste sábado (23), o serviço de streaming da Amazon transmitirá um jogo de forma exclusivaCruzeiro x Internacional.

Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.

Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.

  • Clique aqui para assistir o Brasileirão 2025 no Prime Video

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.

Leia também

Transmissão Cruzeiro x Internacional ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 2025
Brasileirão 2025

Transmissão Cruzeiro x Internacional ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 2025
Transmissão Grêmio x Ceará ao vivo online com imagens: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 202
Brasileirão 2025

Transmissão Grêmio x Ceará ao vivo online com imagens: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 202

Compartilhe

Tags