Transmissão Cruzeiro x Internacional ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 2025
Em busca de retornar à briga pela liderança, Raposa recebe o Colorado ainda fragilizado pela eliminação da Libertadores; confira tudo sobre a partida
Hoje é dia de Raposa e Colorado! Neste sábado (23), Cruzeiro e Internacional se enfrentam, às 18h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, no Mineirão, em Belo Horizonte.
Outrora líder, o time mineiro só venceu uma das últimas cinco partidas que disputou na competição.
Vindo de empate contra o Mirassol, a Raposa é a 3ª colocada com 38 pontos, cinco atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a menos e um atrás do Palmeiras, vice-líder com dois jogos a menos.
O Inter, por sua vez, chega num momento difícil. Neste mês de agosto, o Colorado deu adeus à Copa do Brasil e à Libertadores, esta última no meio de semana, contra o Flamengo.
Em 12° lugar com 24 pontos, o time comandado por Roger Machado, que chega pressionado no cargo, precisa reencontrar o caminho das vitórias para não só somar pontos visando partes mais altas na tabela como também para não ver sua distância para zona de rebaixamento diminuir.
Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Internacional
A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada, e será transmitida exclusivamente pelo Prime Video, no streaming.
Link oficial e como assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Prime Video (clique aqui para assistir online)
O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.
Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Cruzeiro
- Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge - Leonardo Jardim
Internacional
- Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Richard, Alan Rodríguez, Tabata (Carbonero), Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias (Borré) - Roger Machado
Ficha do jogo
- Partida: Cruzeiro x Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025
- Data e horário: Sábado, 23/08, às 18h30, horário de Brasília
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte
- Transmissão ao vivo: Prime Video (EXCLUSIVO)
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
- Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)