Transmissão Grêmio x Ceará ao vivo online com imagens: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 202
Duelo entre Imortal e Vozão é válido pela 21ª rodada da Série A; saiba tudo sobre a partida deste sábado (23) na Arena do Grêmio, em POA
Neste sábado (23), Grêmio e Ceará se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Após um período complicado com duas derrotas consecutivas, o Tricolor Gaúcho vem de vitória importante, contra o Galo, em BH, que dá sobrevida ao técnico Mano Menezes e que distancia a equipe da zona de rebaixamento.
Em 13° lugar com 23 pontos, quatro à frente do Vitória, que abre o Z4, vencer é fundamental não só pelo afastamento ainda maior da zona da degola, como também o faria ultrapassar o próprio Ceará.
Em 10° lugar com 25 pontos, o Vozão já tirou pontos de muita gente grande nesta Série A e está pronto para fazer isso novamente e esquecer a eliminação para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste.
Transmissão ao vivo de Grêmio x Ceará
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no plano pago no streaming, e do Premiere.
Link oficial e como assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Acompanhe o resultado ao vivo
Prováveis escalações
Grêmio
- Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite - Mano Menezes
Internacional
- Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul - Léo Condé
Ficha do jogo
- Partida: Grêmio x Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025
- Data e horário: Sábado, 23/08, às 21h, horário de Brasília
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
- Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay (plano pago) e Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)