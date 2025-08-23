fechar
Transmissão Grêmio x Ceará ao vivo online com imagens: Veja onde assistir e resultado do jogo pelo Brasileirão 202

Duelo entre Imortal e Vozão é válido pela 21ª rodada da Série A; saiba tudo sobre a partida deste sábado (23) na Arena do Grêmio, em POA

Por Victor Peixoto Publicado em 23/08/2025 às 5:45
No Castelão, Ceará e Grêmio empataram em 1 x 1 no 1° turno
No Castelão, Ceará e Grêmio empataram em 1 x 1 no 1° turno - Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Neste sábado (23), Grêmio Ceará se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Após um período complicado com duas derrotas consecutivas, o Tricolor Gaúcho vem de vitória importante, contra o Galo, em BH, que dá sobrevida ao técnico Mano Menezes e que distancia a equipe da zona de rebaixamento.

Em 13° lugar com 23 pontos, quatro à frente do Vitória, que abre o Z4, vencer é fundamental não só pelo afastamento ainda maior da zona da degola, como também o faria ultrapassar o próprio Ceará.

Em 10° lugar com 25 pontos, o Vozão já tirou pontos de muita gente grande nesta Série A e está pronto para fazer isso novamente e esquecer a eliminação para o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste.

Transmissão ao vivo de Grêmio x Ceará

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no plano pago no streaming, e do Premiere.

Link oficial e como assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Acompanhe o resultado ao vivo

Prováveis escalações

Grêmio

  • Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenílson; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite - Mano Menezes

Internacional

  • Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul - Léo Condé

Ficha do jogo

  • Partida: Grêmio x Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025 
  • Data e horário: Sábado, 23/08, às 21h, horário de Brasília
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
  • Transmissão ao vivo: SportvGloboplay (plano pago) Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

