Globo ao vivo e online grátis: Saiba como assistir o jogo desta quarta-feira (20) sem pagar nada
Emissora transmite Internacional x Flamengo nesta quarta-feira (20); confronto é válido pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025
Nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30, horário de Brasília, a Globo transmite Internacional x Flamengo pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025.
No jogo de ida, no Maracanã, a equipe carioca venceu por 1 x 0 e tem a vantagem do empate para o jogo da volta, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
A partida terá transmissão para todo o Brasil e será exibida logo após a exibição do capítulo da novela Vale Tudo. Além da tv aberta, os torcedores de Flamengo e Inter, além de todos os apaixonados por futebol poderão assistir o jogo totalmente de graça através do Globoplay.
Saiba como assistir os jogos do Brasileirão de graça Globoplay
Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.
Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.
Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.
* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.