Onde assistir | Notícia

Internacional x Flamengo ao vivo online grátis no Globoplay: veja como assistir sem pagar

O streaming exibe a cobertura da TV Globo para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, com opção que é 100% gratuita

Por Robert Sarmento Publicado em 20/08/2025 às 19:28
Jogadores do Flamengo celebram gol contra o Internacional
Jogadores do Flamengo celebram gol contra o Internacional - Instagram/Flamengo

Uma das primeiras vagas nas quartas de final da Libertadores 2025 é revelada a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (19/08), no Morumbis, entre São Paulo e Atlético Nacional.

Como venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-negro avança para as quartas de final se empatar. Do outro lado, o Colorado tem que vencer pela diferença mínima de dois gols.

  • Jogo: Internacional x Flamengo.
  • Competição: Libertadores - Oitavas de final.
  • Data: Quarta-feira, 120 de agosto de 2025.
  • Hora: 21h30 (horário de Brasília).
  • Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre.

De acordo com o regulamento da competição, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Portanto, caso o clube gaúcho por um gol de saldo a definição será nas penalidades.

O classificado para a próxima fase enfrentará o vencedor de Estudiantes e Cerro Porteño. No primeiro confronto, no Paraguai, o clube argentino ganhou por 1 a 0 e defende a vaga em casa.

Instagram/Conmebol
Chaveamento das oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Como assistir Internacional x Flamengo no Globoplay?

Os torcedores podem assistir no Globoplay. Para os torcedores que desejam seguir cada lance, não é necessário ter acesso à uma assinatura da plataforma, ou seja, sem pagar um real!

O streaming oferece transmissão gratuita para todo o Brasil. Isso porque retransmite o sinal da TV Globo, que exibe o duelo na televisão aberta, na internet. Abaixo, veja como acessar:

Como assistir de graça no Globoplay?

  • Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
  • Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
  • Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".

Vídeo: Resultado de Internacional x Flamengo em tempo real

