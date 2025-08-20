Internacional x Flamengo ao vivo online grátis no Globoplay: veja como assistir sem pagar
O streaming exibe a cobertura da TV Globo para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores 2025, com opção que é 100% gratuita
Uma das primeiras vagas nas quartas de final da Libertadores 2025 é revelada a partir das 21h30 (horário de Brasília), desta terça-feira (19/08), no Morumbis, entre São Paulo e Atlético Nacional.
Como venceu a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã, o Rubro-negro avança para as quartas de final se empatar. Do outro lado, o Colorado tem que vencer pela diferença mínima de dois gols.
- Jogo: Internacional x Flamengo.
- Competição: Libertadores - Oitavas de final.
- Data: Quarta-feira, 120 de agosto de 2025.
- Hora: 21h30 (horário de Brasília).
- Local: Arena Beira-Rio, em Porto Alegre.
De acordo com o regulamento da competição, não há o critério do gol fora de casa como desempate. Portanto, caso o clube gaúcho por um gol de saldo a definição será nas penalidades.
O classificado para a próxima fase enfrentará o vencedor de Estudiantes e Cerro Porteño. No primeiro confronto, no Paraguai, o clube argentino ganhou por 1 a 0 e defende a vaga em casa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como assistir Internacional x Flamengo no Globoplay?
Os torcedores podem assistir no Globoplay. Para os torcedores que desejam seguir cada lance, não é necessário ter acesso à uma assinatura da plataforma, ou seja, sem pagar um real!
O streaming oferece transmissão gratuita para todo o Brasil. Isso porque retransmite o sinal da TV Globo, que exibe o duelo na televisão aberta, na internet. Abaixo, veja como acessar:
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse o site ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Crie uma conta gratuita, entre pelo Facebook ou e-mail.
- Vá até a seção "Agora na TV" e clique em "Assista agora".
Vídeo: Resultado de Internacional x Flamengo em tempo real