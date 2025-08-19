A novela que parou o Brasil há 8 anos está disponível no Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em 2017, Glória Perez parou o país com personagens icônicos, temas de relevância social e histórias eletrizantes, em novela que está no Globoplay.

Clique aqui e escute a matéria

Há oito anos, uma novela parava o Brasil com um enredo vibrante, realista e personagens inesquecíveis.

A Força do Querer, sucesso de crítica e audiência de 2017, está disponível no Globoplay, permitindo que uma nova geração descubra ou que os fãs revisitem a trama que dominou as conversas em todo o país.

A obra de Glória Perez se destacou por sua capacidade de refletir dilemas sociais e comportamentos humanos de forma envolvente, gerando uma conexão imediata com o público.

A Força do Querer: fenômeno de audiência e repercussão

Originalmente transmitida em 172 capítulos, a novela foi um sucesso estrondoso desde sua estreia. Seu poder de atração ficou evidente nos números: o último capítulo alcançou a impressionante marca de mais de 50 pontos de audiência na Grande São Paulo, um feito raríssimo na teledramaturgia recente.

A repercussão se estendeu para além da televisão, com os temas da novela, como a criminalidade, a identidade de gênero e a busca por liberdade, dominando as redes sociais e os debates em família.

Personagens que se tornaram icônicos

O grande trunfo da novela foi seu elenco e os personagens complexos que eles deram vida. Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes, se tornou um fenômeno nacional ao retratar a jornada de uma mulher que, por amor, se envolve com o mundo do crime.

Sua trama cativou a audiência e gerou discussões sobre as escolhas da vida. Outro ponto alto foi a história de Ivan, vivido por Carol Duarte, que trouxe o debate sobre a transexualidade para o horário nobre da televisão brasileira, em uma narrativa delicada e necessária.

O sucesso foi completo, impulsionado também pela atuação de nomes como Paolla Oliveira (Jeiza), Isis Valverde (Ritinha), Rodrigo Lombardi (Caio), Emílio Dantas (Rubinho), e Marco Pigossi (Zeca).

"A Força do Querer" é mais que uma novela: é um fenômeno cultural que invadiu as ruas.