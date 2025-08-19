A novela que parou o Brasil há 8 anos está disponível no Globoplay
Em 2017, Glória Perez parou o país com personagens icônicos, temas de relevância social e histórias eletrizantes, em novela que está no Globoplay.
Há oito anos, uma novela parava o Brasil com um enredo vibrante, realista e personagens inesquecíveis.
A Força do Querer, sucesso de crítica e audiência de 2017, está disponível no Globoplay, permitindo que uma nova geração descubra ou que os fãs revisitem a trama que dominou as conversas em todo o país.
A obra de Glória Perez se destacou por sua capacidade de refletir dilemas sociais e comportamentos humanos de forma envolvente, gerando uma conexão imediata com o público.
A Força do Querer: fenômeno de audiência e repercussão
Originalmente transmitida em 172 capítulos, a novela foi um sucesso estrondoso desde sua estreia. Seu poder de atração ficou evidente nos números: o último capítulo alcançou a impressionante marca de mais de 50 pontos de audiência na Grande São Paulo, um feito raríssimo na teledramaturgia recente.
A repercussão se estendeu para além da televisão, com os temas da novela, como a criminalidade, a identidade de gênero e a busca por liberdade, dominando as redes sociais e os debates em família.
Personagens que se tornaram icônicos
O grande trunfo da novela foi seu elenco e os personagens complexos que eles deram vida. Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes, se tornou um fenômeno nacional ao retratar a jornada de uma mulher que, por amor, se envolve com o mundo do crime.
Sua trama cativou a audiência e gerou discussões sobre as escolhas da vida. Outro ponto alto foi a história de Ivan, vivido por Carol Duarte, que trouxe o debate sobre a transexualidade para o horário nobre da televisão brasileira, em uma narrativa delicada e necessária.
O sucesso foi completo, impulsionado também pela atuação de nomes como Paolla Oliveira (Jeiza), Isis Valverde (Ritinha), Rodrigo Lombardi (Caio), Emílio Dantas (Rubinho), e Marco Pigossi (Zeca).
"A Força do Querer" é mais que uma novela: é um fenômeno cultural que invadiu as ruas.