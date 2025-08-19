fechar
Novela | Notícia

A novela que parou o Brasil há 8 anos está disponível no Globoplay

Em 2017, Glória Perez parou o país com personagens icônicos, temas de relevância social e histórias eletrizantes, em novela que está no Globoplay.

Por Thallys Menezes Publicado em 19/08/2025 às 18:53
Juliana Paes em "A Força do Querer"
Juliana Paes em "A Força do Querer" - Reprodução/Globoplay

Clique aqui e escute a matéria

Há oito anos, uma novela parava o Brasil com um enredo vibrante, realista e personagens inesquecíveis.

A Força do Querer, sucesso de crítica e audiência de 2017, está disponível no Globoplay, permitindo que uma nova geração descubra ou que os fãs revisitem a trama que dominou as conversas em todo o país.

A obra de Glória Perez se destacou por sua capacidade de refletir dilemas sociais e comportamentos humanos de forma envolvente, gerando uma conexão imediata com o público.

A Força do Querer: fenômeno de audiência e repercussão

Originalmente transmitida em 172 capítulos, a novela foi um sucesso estrondoso desde sua estreia. Seu poder de atração ficou evidente nos números: o último capítulo alcançou a impressionante marca de mais de 50 pontos de audiência na Grande São Paulo, um feito raríssimo na teledramaturgia recente.

A repercussão se estendeu para além da televisão, com os temas da novela, como a criminalidade, a identidade de gênero e a busca por liberdade, dominando as redes sociais e os debates em família.

Leia Também

Personagens que se tornaram icônicos

O grande trunfo da novela foi seu elenco e os personagens complexos que eles deram vida. Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes, se tornou um fenômeno nacional ao retratar a jornada de uma mulher que, por amor, se envolve com o mundo do crime.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sua trama cativou a audiência e gerou discussões sobre as escolhas da vida. Outro ponto alto foi a história de Ivan, vivido por Carol Duarte, que trouxe o debate sobre a transexualidade para o horário nobre da televisão brasileira, em uma narrativa delicada e necessária.

O sucesso foi completo, impulsionado também pela atuação de nomes como Paolla Oliveira (Jeiza), Isis Valverde (Ritinha), Rodrigo Lombardi (Caio), Emílio Dantas (Rubinho), e Marco Pigossi (Zeca).

"A Força do Querer" é mais que uma novela: é um fenômeno cultural que invadiu as ruas.

Leia também

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
Audiência da TV

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB
Audiência da TV

A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB

Compartilhe

Tags