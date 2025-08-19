Isabelle Drummond aposta em fios iluminados para marcar retorno às novelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mudança de visual foi revelada no Baile do BB, em São Paulo, e realizada pelo hairstylist Jackson Nunes, embaixador de Wella Professionals

Clique aqui e escute a matéria

Isabelle Drummond surgiu deslumbrante e com os fios iluminados no Baile do BB, organizado pelos anfitriões Beto Pacheco e Thiago Moura, que reuniu celebridades e influenciadores no Hotel Rosewood, em São Paulo, no último sábado (16).

A atriz, que em breve retorna às telenovelas, aproveitou o evento para revelar seu novo visual, resultado de uma transformação assinada pelo hairstylist Jackson Nunes, embaixador de Wella Professionals.



O processo de mudança aconteceu um dia antes, no salão de Jackson, em Campinas (SP), e foi realizado em parceria com Color Touch, nova fórmula da coloração de Wella Professionals que chega ao Brasil neste mês.

“Color Touch é uma marca muito adorada do nosso portfólio e um produto querido tanto pelas consumidoras, quanto pelos profissionais. É um prazer para nós fazer parte do novo capítulo da vida da Isabelle Drummond, marcando sua volta às telas e criando uma conexão emocional com o público”, comenta Nathalie Honda CMO de Marketing da Wella Company.



A atriz também relembrou sua relação com mudanças de visual: “Sempre fui aberta às transformações para viver personagens. E adorei compartilhar esse novo processo de mudança com o Jackson”.

Jackson conta que o trabalho começou muito antes da aplicação da cor. “Antes da transformação, conversei com a Isabelle para entender quais eram as expectativas. Esse é um processo que vai além da descoloração e da mudança de cor – é sobre criar um visual alinhado à personalidade da personagem e ao momento que a atriz está vivendo”, explica.