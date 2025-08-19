fechar
Cabelo | Notícia

Como cuidar dos cabelos longos sem perder o movimento

Entre pontas ressecadas, frizz e perda de leveza, é essencial adotar estratégias que preservem a saúde do cabelo sem comprometer o caimento dos fios

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/08/2025 às 16:44
Mulher penteando o cabelo
Mulher penteando o cabelo - iStock

Manter fios longos saudáveis e com movimento natural é um desafio diário, especialmente quando o comprimento aumenta e os cuidados se tornam mais exigentes.

Entre pontas ressecadas, frizz e perda de leveza, é essencial adotar estratégias que preservem a saúde do cabelo sem comprometer o caimento e a liberdade dos fios.

1. Lavagem equilibrada

Evite lavar os cabelos todos os dias para não remover a oleosidade natural que protege e dá movimento aos fios.

Prefira shampoos suaves e condicionadores nutritivos, aplicando o produto principalmente nas pontas e no comprimento, evitando o excesso na raiz.

2. Hidratação e nutrição

Cabelos longos precisam de hidratação regular para evitar ressecamento e frizz, e nutrição para repor lipídios perdidos.

Máscaras com óleos vegetais, manteigas ou proteínas ajudam a manter maciez, elasticidade e brilho, preservando o movimento natural.

3. Técnicas de finalização leves

Evite pesar o cabelo com muitos produtos. Cremes leave-in leves, séruns ou óleos aplicados apenas nas pontas são ideais para controlar o frizz e dar leveza, sem comprometer o caimento.

Amassar levemente ou aplicar técnicas de fitagem ajuda a preservar o movimento natural.

4. Corte estratégico e manutenção

Mesmo que você queira manter o comprimento, aparar regularmente as pontas evita pontas duplas e fios quebradiços, que prejudicam o visual solto e fluido.

5. Proteção contra agressões externas

Calor de chapinhas e secadores, sol e poluição podem deixar os fios rígidos e sem balanço.

Use protetores térmicos, evite temperaturas muito altas e finalize com produtos que mantenham o brilho e a maleabilidade.

6. Penteie com cuidado

Desembarace os fios ainda úmidos com pentes de dentes largos, sempre começando pelas pontas e subindo gradualmente, para evitar quebra e preservar o movimento natural.

Seguindo esses cuidados, os cabelos longos permanecem saudáveis, brilhantes e com movimento natural, sem abrir mão do comprimento ou da leveza que tornam os fios mais elegantes e fluídos.

