Frizz nunca mais: os produtos que realmente funcionam contra fios arrepiados

Com fórmulas certas e cuidados consistentes, é possível conquistar fios alinhados e com movimento natural, mesmo nos dias mais úmidos

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 15:43 | Atualizado em 13/08/2025 às 15:48
Mulher de cabelos cacheados
Mulher de cabelos cacheados - Oleg Fedotov A/iStock

O frizz é um dos maiores desafios para quem busca um cabelo mais alinhado e sedoso. Ele pode ser causado por ressecamento, atrito, falta de hidratação ou até pela umidade do ar.

A boa notícia é que, com os produtos certos, é possível reduzir o problema de forma eficaz sem deixar o cabelo pesado ou sem vida.

Shampoos e condicionadores hidratantes

A base para combater o frizz começa no banho.

Produtos com óleos nutritivos, manteigas vegetais e agentes condicionantes ajudam a repor a umidade natural, evitando que os fios fiquem arrepiados logo após a lavagem.

Máscaras de tratamento profundo

Uma aplicação semanal de máscaras ricas em ativos como óleo de argan, manteiga de karité ou ceramidas ajuda a restaurar a fibra capilar e selar as cutículas, deixando o toque mais suave e o visual mais polido.

Leave-ins e cremes antifrizz

Os finalizadores sem enxágue criam uma barreira protetora contra a umidade e o atrito, controlando o frizz ao longo do dia. Prefira fórmulas leves para evitar acúmulo e perda de movimento.

Óleos capilares reparadores

Óleos como o de argan, coco e jojoba ajudam a nutrir e alinhar, sendo ideais para aplicar nas pontas e áreas mais ressecadas. Além de reduzir o frizz, proporcionam brilho instantâneo.

Sprays e séruns seladores

Esses produtos são perfeitos para retoques rápidos, especialmente quando o frizz aparece no meio do dia. Além de disciplinar, dão acabamento luminoso ao penteado.


