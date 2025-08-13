fechar
Cabelo | Notícia

Banho de brilho em casa: como fazer sem manchar o cabelo

Tratamento devolve cor, maciez e luminosidade aos fios com praticidade, mas requer cuidados para um resultado uniforme

Por Bruna Oliveira Publicado em 13/08/2025 às 15:16
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos
Mulher com cabelo sedosos e brilhosos - iStock

O banho de brilho é um aliado poderoso para recuperar a intensidade da cor e o aspecto saudável dos cabelos, especialmente entre uma coloração e outra.

Ele pode ser feito em casa de forma simples, mas exige atenção a alguns detalhes para evitar manchas ou diferenças no tom.

Escolha o produto certo

O ideal é usar tonalizantes sem amônia na cor mais próxima possível do seu cabelo atual. Essa escolha garante que o resultado seja natural e evita alterações drásticas na cor.

Prepare a mistura com atenção

O banho de brilho geralmente combina tonalizante, creme hidratante branco e, quando indicado na embalagem, oxidante de baixo volume. Misturar bem é fundamental para que a cor fique homogênea.

Divida o cabelo em mechas

Para evitar manchas, o produto deve ser aplicado com o cabelo limpo, úmido e dividido em mechas finas. Isso garante que todas as áreas recebam a mistura de forma uniforme.

Tempo de ação controlado

Siga exatamente o tempo indicado na embalagem do tonalizante. Deixar mais tempo do que o necessário pode alterar o tom, enquanto retirar antes pode comprometer a fixação.

Enxágue e finalize

Retire todo o produto com água fria ou morna, evitando o uso de shampoo nesse momento. Finalize com condicionador ou máscara hidratante para selar as cutículas e prolongar o brilho.

Feito com cuidado, o banho de brilho caseiro realça a cor, intensifica o reflexo dos fios e deixa o cabelo com aspecto renovado — tudo isso sem a necessidade de ir ao salão.

