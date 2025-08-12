fechar
Cabelos brancos assumidos: como cuidar para manter o tom e o brilho

Aceitar os fios brancos é um ato de autenticidade — e com os cuidados certos, eles ficam luminosos, macios e cheios de vida

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/08/2025 às 17:57
Mulher com cabelos brancos
Mulher com cabelos brancos - iStock

Os cabelos brancos deixaram de ser vistos como sinal apenas da passagem do tempo e hoje são celebrados como símbolo de elegância, estilo e autenticidade.

Assumir os fios naturais requer uma rotina específica para evitar amarelamento, ressecamento e opacidade, garantindo que o branco mantenha sua beleza e frescor.

Lavagem com produtos específicos

Shampoos e condicionadores matizadores, geralmente em tons de lilás ou azul, ajudam a neutralizar os tons amarelados que podem surgir com o tempo.

Use-os uma ou duas vezes por semana, intercalando com produtos hidratantes para evitar o ressecamento.

Hidratação frequente

Os fios brancos tendem a ser mais secos e ásperos, pois perdem parte da oleosidade natural.

Máscaras hidratantes e leave-ins nutritivos ajudam a devolver maciez e suavidade. Aposte em fórmulas ricas em ativos como óleo de argan, manteiga de karité e queratina.

Proteção contra agressões externas

A exposição ao sol, poluição e uso frequente de ferramentas térmicas pode enfraquecer e desbotar o cabelo branco.

Chapéus, sprays com filtro UV e proteção térmica antes da chapinha ou secador são essenciais para preservar a saúde dos fios.

Cortes regulares para manter a forma

Manter o corte em dia ajuda a dar leveza e movimento aos fios, além de eliminar pontas duplas e ressecadas, deixando o visual sempre renovado.

Finalização para brilho e controle do frizz

Óleos leves e séruns finalizadores devolvem o brilho natural e ajudam a controlar o frizz, sem pesar. Aplique com moderação nas pontas e comprimento.

