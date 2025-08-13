Make à prova de calor: técnicas para durar o dia todo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com escolhas inteligentes e produtos estratégicos, é possível manter a maquiagem intacta durante as atividades do dia a dia

Clique aqui e escute a matéria

Manter a maquiagem bonita sob o sol forte ou em dias de calor intenso é um desafio comum, já que o suor e a oleosidade natural da pele podem comprometer a fixação dos produtos.

Com alguns ajustes na preparação da pele e na escolha das fórmulas, é possível garantir um visual fresco e duradouro do início ao fim do dia.

Comece pela preparação da pele



Uma boa limpeza é fundamental para evitar que o excesso de oleosidade interfira na fixação da make.

Após a higienização, opte por um hidratante leve, de textura gel, e finalize com um primer matificante ou suavizante, que ajuda a criar uma base uniforme.

Escolha bases e corretivos de longa duração



Prefira fórmulas oil-free e com acabamento matte ou semi-matte, que resistem melhor ao suor. Bases e corretivos com tecnologia de longa fixação garantem cobertura sem necessidade de retoques frequentes.

Invista na selagem estratégica



Após aplicar a base, sele com pó translúcido nas áreas de maior oleosidade, como zona T, e utilize spray fixador para prolongar a durabilidade.

Em dias muito quentes, reaplicar uma leve camada de pó ao longo do dia pode ajudar a manter a make fresca.

Opte por produtos à prova d’água



Máscaras de cílios, delineadores e lápis resistentes à água evitam borrões causados pelo calor ou pela transpiração. Essa escolha é essencial para manter os olhos impecáveis.

Finalização leve e iluminada



Evite excesso de produtos cremosos e aposte em blushes e iluminadores em pó para manter o acabamento seco.

Se quiser um toque de glow, use iluminador apenas em pontos estratégicos, como têmporas e arco do cupido.



