Make à prova de calor: técnicas para durar o dia todo
Com escolhas inteligentes e produtos estratégicos, é possível manter a maquiagem intacta durante as atividades do dia a dia
Clique aqui e escute a matéria
Manter a maquiagem bonita sob o sol forte ou em dias de calor intenso é um desafio comum, já que o suor e a oleosidade natural da pele podem comprometer a fixação dos produtos.
Com alguns ajustes na preparação da pele e na escolha das fórmulas, é possível garantir um visual fresco e duradouro do início ao fim do dia.
Comece pela preparação da pele
Uma boa limpeza é fundamental para evitar que o excesso de oleosidade interfira na fixação da make.
Após a higienização, opte por um hidratante leve, de textura gel, e finalize com um primer matificante ou suavizante, que ajuda a criar uma base uniforme.
Escolha bases e corretivos de longa duração
Prefira fórmulas oil-free e com acabamento matte ou semi-matte, que resistem melhor ao suor. Bases e corretivos com tecnologia de longa fixação garantem cobertura sem necessidade de retoques frequentes.
Invista na selagem estratégica
Após aplicar a base, sele com pó translúcido nas áreas de maior oleosidade, como zona T, e utilize spray fixador para prolongar a durabilidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em dias muito quentes, reaplicar uma leve camada de pó ao longo do dia pode ajudar a manter a make fresca.
Opte por produtos à prova d’água
Máscaras de cílios, delineadores e lápis resistentes à água evitam borrões causados pelo calor ou pela transpiração. Essa escolha é essencial para manter os olhos impecáveis.
Finalização leve e iluminada
Evite excesso de produtos cremosos e aposte em blushes e iluminadores em pó para manter o acabamento seco.
Se quiser um toque de glow, use iluminador apenas em pontos estratégicos, como têmporas e arco do cupido.